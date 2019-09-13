Пицца, мошонка и машина для смены подгузников

29-я церемония вручения Шнобелевских премий состоялась в Гарварде. Премии вручены в девяти номинациях и отмечают, в частности, исследования термодинамики мошонки, лечебные свойства пиццы, научное подтверждение правоты Козьмы Пруткова о чесании того, что чешется, и выяснение того, отчего у вомбата квадратные фекалии.

В 2019 году Шнобелевская, как ее называют в России, премия, была присуждена в девяти номинациях и отметила достижения, многие из которых были пропущены.

В 1991 году американский журнал Annals of Improbable Research учредил Ig Nobel Prize — антипод Нобелевской премии. Первоначально — «за исследования, которые не могут или не должны быть воспроизведены». Теперь формулировку скорректировали: считается, что премия вручается за исследования, которые «сначала заставляют смеяться, а потом — думать». Премия вручается ежегодно в Гарварде, у нее нет постоянного списка номинаций и нет денежного эквивалента. Тем не менее церемония объявления лауреатов и награждения, проходящая по традиции в Театре Сандерса Гарвардского университета, остается одним из самых освещаемых событий в мире науки.

Премия в области медицины досталась Сильвано Галлусу, который на протяжении многих лет занимался исследованием целительных свойств итальянской пиццы. Ознакомившись как с первыми исследованиями ученого (в 1999 году Галлус получил степень доктора в компьютерных исследованиях), опубликованными в International Journal of Cancer, так и с более поздними его работами, оргкомитет премии не мог не признать, что энергия, с которой доктор Галлус доказывал способность изготовленной и съеденной в Италии пиццы защитить от болезней и самой смерти, достойна быть отмеченной.

Слева направо: лауреаты Нобелевской премии Рич Робертс (по медицине в 1993 году), Эрик Маскин (по экономике в 2007 году) и Джером Фридман (по физике в 1990 году) Фото: Elise Amendola, AP

В области анатомии премию получили французские исследователи Рожер Мьёсе и Бурра Бенгудифа за работу «Термальная асимметрия мошонки человека», которая была опубликована еще в 2007 году в журнале «Репродукция человека».

На примере 33 мужчин разного возраста ученые показали, что температура мошонки изменяется в зависимости от того, одет мужчина или обнажен. Более того, такая асимметрия характерна как для левого, так и для правого яичка.

Премия мира присуждена группе ученых, которые научно объяснили известную максиму Козьмы Пруткова о том, почему трудно кончить, начавши чесать там, где чешется. Ученые из Саудовской Аравии, Великобритании, США и Сингапура опубликовали ответ на этот вопрос в «Британском журнале дерматологии» в 2012 году. Как следовало из исследования «Удовольствие расчесывания: психологическая и топографическая оценка», интенсивность зуда, как и эффективность чесания и уровень получаемого от этого удовольствия, различна от того, где именно чешется. Более того, интенсивность зуда и удовольствие от чесания не коррелируются между собой. К примеру, в ходе экспериментов было доказано, что чешется сильнее всего на лодыжке, но удовольствие от чесания человек получает, почесывая спину.

Ученые из Турции, Германии и Нидерландов получили премию по экономике за то, что выясняли, деньги какой страны быстрее всего передают бактерии. Как они сообщили в публикации в журнале Antimicrobial Resistance and Infection Control еще в 2013 году, одними из самых опасных банкнот оказались румынские леи, а одними из самых безопасных — хорватские куны.

Андреас Фосс и его сын Тимоти получают Шнобелевскую премию по экономике Фото: AP

Германский психолог Фриц Штрак еще в 1988 году доказал, что люди, которые держат карандаш в зубах (это непроизвольно заставляет губы растягиваться в улыбке), чаще считают мультфильмы смешными. За что в этом году и получил Шнобелевскую премию по психологии.

Международная команда ученых из США, Тайваня, Австралии, Новой Зеландии, Швеции и Великобритании стала лауреатом премии в области физики за научную работу, представленную на заседании секции по гидрогазодинамике Американского физического общества под названием «Как вомбаты делают свой кал квадратным?». Тем самым они внесли значительный вклад в изучение одного из самых интересных сумчатых млекопитающих Австралии. Надо сказать, что двое участников творческого коллектива — Патришия Янг и Дэвид Ху (оба из Технологического института Джорджии) — уже становились лауреатами Шнобелевской премии по физике в 2015 году — за выяснение общей для большинства млекопитающих скорости опорожнения мочевого пузыря (21 секунда плюс/минус 13 секунд).

В свою очередь, премия по химии была присуждена в этом году ученым из Японии за совершенно забытое исследование, опубликованное еще в 1995 году в журнале «Архивы оральной биологии». Ученые пытались определить (и определили) среднестатистическое количество слюны, ежедневно вырабатываемой пятилетним ребенком. Это количество — примерно 500 мл, если принять за гипотезу то, что во время сна дети слюну не вырабатывают.

Лауреат Шнобелевской премии по химии Сигару Ватанабэ Фото: Brian Snyder, Reuters

Изобретатель Иман Фарахбаш стал, похоже, первым иранцем, удостоенным Шнобелевской премии в области инженерии. Получил он ее за создание машины для смены подгузников у младенцев. Патент на это изобретение был выдан в 2018 году, что делает достижение господина Фарахбаша еще и самым свежим из удостоившихся премии в этом году.

Премию в области медицинского образования получили американские ученые Карен Прайор и Тереза Маккин за то, что они блестяще доказали безусловное сходство человека и собаки. Как следует из статьи, опубликованной в апреле 2016 года в журнале «Клиническая ортопедия и смежные исследования», цоканье языком (как при тренировке собак) заметно повышает эффективность обучения студентов-хирургов.

Наконец, премию в области биологии получила международная научная группа с участием ученых из Сингапура, Болгарии, Китая, Австралии, США и Польши за исследование «Биомагнитная характеристика американского таракана», которое было опубликовано в начале 2018 года в «Ученых заметках». Исследователи выяснили, что магнитные свойства тараканов значительно отличаются в зависимости от того, намагнитили их при жизни или уже после смерти. Мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства.

Вячеслав Белаш