13 сентября, пятница
Войти в профиль
Hi-Tech

Коротко

Новости

все новости

Подробно

9
Лауриат Шнобелевской премии по медицине Сильвано Галлус

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пицца, мошонка и машина для смены подгузников

В Гарварде вручены Шнобелевские премии

от

29-я церемония вручения Шнобелевских премий состоялась в Гарварде. Премии вручены в девяти номинациях и отмечают, в частности, исследования термодинамики мошонки, лечебные свойства пиццы, научное подтверждение правоты Козьмы Пруткова о чесании того, что чешется, и выяснение того, отчего у вомбата квадратные фекалии.


В 2019 году Шнобелевская, как ее называют в России, премия, была присуждена в девяти номинациях и отметила достижения, многие из которых были пропущены.

В 1991 году американский журнал Annals of Improbable Research учредил Ig Nobel Prize — антипод Нобелевской премии. Первоначально — «за исследования, которые не могут или не должны быть воспроизведены». Теперь формулировку скорректировали: считается, что премия вручается за исследования, которые «сначала заставляют смеяться, а потом — думать». Премия вручается ежегодно в Гарварде, у нее нет постоянного списка номинаций и нет денежного эквивалента. Тем не менее церемония объявления лауреатов и награждения, проходящая по традиции в Театре Сандерса Гарвардского университета, остается одним из самых освещаемых событий в мире науки.

Премия в области медицины досталась Сильвано Галлусу, который на протяжении многих лет занимался исследованием целительных свойств итальянской пиццы. Ознакомившись как с первыми исследованиями ученого (в 1999 году Галлус получил степень доктора в компьютерных исследованиях), опубликованными в International Journal of Cancer, так и с более поздними его работами, оргкомитет премии не мог не признать, что энергия, с которой доктор Галлус доказывал способность изготовленной и съеденной в Италии пиццы защитить от болезней и самой смерти, достойна быть отмеченной.

Слева направо: лауреаты Нобелевской премии Рич Робертс (по медицине в 1993 году), Эрик Маскин (по экономике в 2007 году) и Джером Фридман (по физике в 1990 году)

Слева направо: лауреаты Нобелевской премии Рич Робертс (по медицине в 1993 году), Эрик Маскин (по экономике в 2007 году) и Джером Фридман (по физике в 1990 году)

Фото: Elise Amendola, AP

В области анатомии премию получили французские исследователи Рожер Мьёсе и Бурра Бенгудифа за работу «Термальная асимметрия мошонки человека», которая была опубликована еще в 2007 году в журнале «Репродукция человека».

На примере 33 мужчин разного возраста ученые показали, что температура мошонки изменяется в зависимости от того, одет мужчина или обнажен. Более того, такая асимметрия характерна как для левого, так и для правого яичка.

Премия мира присуждена группе ученых, которые научно объяснили известную максиму Козьмы Пруткова о том, почему трудно кончить, начавши чесать там, где чешется. Ученые из Саудовской Аравии, Великобритании, США и Сингапура опубликовали ответ на этот вопрос в «Британском журнале дерматологии» в 2012 году. Как следовало из исследования «Удовольствие расчесывания: психологическая и топографическая оценка», интенсивность зуда, как и эффективность чесания и уровень получаемого от этого удовольствия, различна от того, где именно чешется. Более того, интенсивность зуда и удовольствие от чесания не коррелируются между собой. К примеру, в ходе экспериментов было доказано, что чешется сильнее всего на лодыжке, но удовольствие от чесания человек получает, почесывая спину.

Ученые из Турции, Германии и Нидерландов получили премию по экономике за то, что выясняли, деньги какой страны быстрее всего передают бактерии. Как они сообщили в публикации в журнале Antimicrobial Resistance and Infection Control еще в 2013 году, одними из самых опасных банкнот оказались румынские леи, а одними из самых безопасных — хорватские куны.

Андреас Фосс и его сын Тимоти получают Шнобелевскую премию по экономике

Андреас Фосс и его сын Тимоти получают Шнобелевскую премию по экономике

Фото: AP

Германский психолог Фриц Штрак еще в 1988 году доказал, что люди, которые держат карандаш в зубах (это непроизвольно заставляет губы растягиваться в улыбке), чаще считают мультфильмы смешными. За что в этом году и получил Шнобелевскую премию по психологии.

Международная команда ученых из США, Тайваня, Австралии, Новой Зеландии, Швеции и Великобритании стала лауреатом премии в области физики за научную работу, представленную на заседании секции по гидрогазодинамике Американского физического общества под названием «Как вомбаты делают свой кал квадратным?». Тем самым они внесли значительный вклад в изучение одного из самых интересных сумчатых млекопитающих Австралии. Надо сказать, что двое участников творческого коллектива — Патришия Янг и Дэвид Ху (оба из Технологического института Джорджии) — уже становились лауреатами Шнобелевской премии по физике в 2015 году — за выяснение общей для большинства млекопитающих скорости опорожнения мочевого пузыря (21 секунда плюс/минус 13 секунд).

В свою очередь, премия по химии была присуждена в этом году ученым из Японии за совершенно забытое исследование, опубликованное еще в 1995 году в журнале «Архивы оральной биологии». Ученые пытались определить (и определили) среднестатистическое количество слюны, ежедневно вырабатываемой пятилетним ребенком. Это количество — примерно 500 мл, если принять за гипотезу то, что во время сна дети слюну не вырабатывают.

Лауреат Шнобелевской премии по химии Сигару Ватанабэ

Лауреат Шнобелевской премии по химии Сигару Ватанабэ

Фото: Brian Snyder, Reuters

Изобретатель Иман Фарахбаш стал, похоже, первым иранцем, удостоенным Шнобелевской премии в области инженерии. Получил он ее за создание машины для смены подгузников у младенцев. Патент на это изобретение был выдан в 2018 году, что делает достижение господина Фарахбаша еще и самым свежим из удостоившихся премии в этом году.

Премию в области медицинского образования получили американские ученые Карен Прайор и Тереза Маккин за то, что они блестяще доказали безусловное сходство человека и собаки. Как следует из статьи, опубликованной в апреле 2016 года в журнале «Клиническая ортопедия и смежные исследования», цоканье языком (как при тренировке собак) заметно повышает эффективность обучения студентов-хирургов.

Наконец, премию в области биологии получила международная научная группа с участием ученых из Сингапура, Болгарии, Китая, Австралии, США и Польши за исследование «Биомагнитная характеристика американского таракана», которое было опубликовано в начале 2018 года в «Ученых заметках». Исследователи выяснили, что магнитные свойства тараканов значительно отличаются в зависимости от того, намагнитили их при жизни или уже после смерти. Мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства.

Вячеслав Белаш


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя