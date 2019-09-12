Сторонники Алексея Навального понесли потери в технике

Обыски в штабах сторонников Алексея Навального, как сообщил его ближайший соратник Леонид Волков, прошли в четверг в 40 городах. По мнению господина Волкова, мероприятия силовиков не случайно начались после выборов 8 сентября, когда эффективно сработала система «Умное голосование». При этом формально, добавляет оппозиционер, сотрудников в регионах опрашивают по ранее возбужденному делу об отмывании денег. Источник “Ъ”, близкий к следствию, сообщил, что пока речь идет об отмывании 75 млн руб., сумма эта может вырасти после того, как будут исследованы данные на носителях, изымаемых в ходе обысков. Как сообщают корреспонденты “Ъ”, в штабах и квартирах оппозиционеров по всей России изымают телефоны, ноутбуки, документы и личные дневники.

Леонид Волков сообщил о новых обысках у сотрудников штабов Алексея Навального. Но если 10 сентября мероприятия силовиков проходили только в Уфе, Перми, Саранске и Самаре, то сейчас речь идет уже о 40 городах: «Чебоксары, Екатеринбург, Нижний Новгород, Липецк, Казань, Хабаровск, Иркутск, Кемерово, Пенза, Оренбург, Курган, Саратов, Балаково, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск, Челябинск, Белгород, Томск, Краснодар, Тамбов, Ижевск, Тюмень, Воронеж, Мурманск, Омск, Владивосток, Иваново, Калининград, Ярославль, Ростов-на-Дону, Барнаул, Архангельск, Пермь, Псков, Рязань, Ставрополь, Саранск, Иркутск. Вероятно, такая же ситуация в Брянске и Смоленске, но нет связи и нет стопроцентного подтверждения»,— написал господин Волков у себя в Facebook. По его словам, все штабы продолжат работать.

Леонид Волков связывает обыски с эффективной работой на прошедших выборах в заксобрания и муниципальные собрания областных центров системы «Умное голосование» (система рекомендовала зарегистрированным пользователям голосовать за наиболее сильных кандидатов от оппозиции в каждом округе, чтобы консолидировать протестное голосование).

«В сравнении с 2014 годом "Единая Россия" потеряла на этих выборах суммарно 106 мандатов. Доля депутатских кресел, занятых единороссьими задницами, снизилась более чем на 15 процентных пунктов»,— заявил господин Волков.

Источник в руководстве «Единой России» (ЕР) заявил “Ъ”, что не считает правильным присвоение командой Алексея Навального успехов ЛДПР и КПРФ на прошедших выборах. В пресс-службе партии добавили, что сравнивать итоги кампаний 2014 и 2019 годов некорректно: «Господин Волков, как и все представители этой прекрасной организации, умело манипулирует фактами. Все прекрасно помнят, что происходило пять лет назад, когда прошла успешная Олимпиада, прошло воссоединение Крыма с Россией, была и совсем другая экономическая ситуация». В партии считают, что корректнее сравнивать кампанию этого года с прошлогодней, а с тех пор ЕР «упрочила на 15% свои позиции»: «Мы в эту кампанию взяли более 65% мандатов различного уровня».

Господин Волков также сообщил, что сотрудников штабов увозят на допросы к следователям по делу об отмывании денег. Следственный комитет России (СКР) 3 августа сообщил о возбуждении уголовного дела об отмывании денег в связи с деятельностью Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. По версии следствия, лица, имеющие отношение к ФБК, получили от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте» в период с января 2016 по декабрь 2018 года. По данным СКР, речь шла о легализации 1 млрд руб., которые были приобретены преступным путем. Следователи утверждали, что соучастники через банкоматы в Москве внесли деньги на расчетные счета нескольких банков, а затем перевели деньги на счета фонда. 8 августа в московском офисе ФБК и дома у троих его юристов — Вячеслава Гимади, Александра Помазуева и Евгения Замятина — прошли обыски. Позже все трое были допрошены в качестве свидетелей, однако, по словам адвокатов, следователи говорили только о сумме 75 млн руб.

Источники “Ъ”, близкие к следствию, подтвердили, что пока речь идет о сумме 75 млн руб., но она, возможно, вырастет, в том числе после анализа сведений, содержащихся на носителях, изъятых во время обысков.

Главным объектом интереса оперативников является именно техника — компьютеры, ноутбуки, жесткие диски, телефоны и другие устройства.

Обыски дома у сторонников господина Навального собеседник “Ъ” объяснил тем, что в ряде случаев штабы оппозиционера не снимают помещение под офис, а работают в частных квартирах.

Об обыске в петербургском штабе Алексея Навального сообщил депутат законодательного собрания города Максим Резник. По его данным, в помещении находился глава штаба Александр Шуршев, которому не давали воспользоваться телефоном. Ранее утром обыск прошел у господина Шуршева дома. 7 сентября в петербургском штабе также проходил обыск, правоохранителям удалось найти в туалете избирательные бюллетени. Активисты утверждают, что их им подбросили.

В штабе господина Навального во Владивостоке также прошел обыск. Как рассказал “Ъ” волонтер штаба Владимир Дубовский, у координатора Катерины Остапенко изъяли личный телефон, из помещения штаба также вынесли ноутбук и видеокамеру. На страницах штаба в соцсетях публикуется следующее сообщение: «В 13:00 сотрудники СК и центра "Э" сломали дверь штаба, понятые были вместе с ними — всего 12 человек. Они перевернули вверх дном все помещение, вскрыли потолок и стены, испортили мебель и забрали все, что смогли унести: рекордер, петличку (микрофон.— “Ъ”), видеокамеру, ноутбук и личный телефон координатора Катерины Остапенко. Саму Катерину раздели до белья и досматривали в присутствии мужчины, хотя это запрещено законом. Кроме того, эти вандалы сломали камеры видеонаблюдения».

«Меня дома не застали, у мамы забрали телефон и запретили кому-либо сообщать. Забрали мамин ноутбук. Я уже давно не работаю в штабе, а они не могут успокоиться и кошмарят мою семью»,— написала об обыске в соцсетях бывшая сотрудница штаба Навального во Владивостоке Мария Маковозова.

Представители самарского штаба Алексея Навального сообщают, что в квартирах у координатора штаба Егора Алашеева и сотрудника штаба Евгения Трубченко обыски завершились. Господин Алашеев подтвердил “Ъ” эту информацию: «Могу рассказать, что, придя домой к моей жене — мы живем отдельно,— я недосчитался ноутбуков и телефонов супруги и детей, моих юношеских дневников и, видимо, каких-то еще документов, которые я не нашел». Кроме того, следственные действия проводились в помещении штаба — оттуда, по сообщениям в соцсетях, изъяли всю технику и документы.

В Кургане правоохранители пришли с обысками к координатору штаба Алексею Шварцу и стороннику господина Навального Никите Ильину, у которого изъяли телефон и жесткие диски. Перед тем как с координатором штаба пропала связь, он успел сообщить, что ему «силовики выпиливали балконную дверь». Также прошли обыски в новосибирском штабе оппозиционера Алексея Навального и дома у его руководителя Сергея Бойко. «Да, у нас идут обыски, в мою квартиру пытаются выломать дверь, мы надеемся, что адвокат успеет приехать»,— рассказал он утром в четверг “Ъ”.

К координатору штаба Алексея Навального в Ярославле Елене Лекиашвили пришли с обыском в шесть утра, у госпожи Лекиашвили изъяли телефон. Кроме того, в ходе обыска у родителей заместителя координатора штаба Александра Смирнова были изъяты компьютер, флешка, электронная книга и телефоны.

Адвокат проекта «Агора» Александр Попков сообщил на своей странице в Facebook, что в Сочи у правозащитника Семена Симонова идет обыск, силовики сломали дверь в квартиру.

Владимир Хейфец; корреспондентская сеть “Ъ”