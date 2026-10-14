Трамп объявил о планах начать геологоразведку нефти и газа в Гренландии

В сентябре США, Дания и Гренландия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, позволяющее американцам расширить свое военное присутствие на острове. Гренландия остается датской автономией, но подписанный документ дает США столь широкие права, что вполне можно говорить об их частичном контроле над островом. В частности, Штаты получили право на модернизацию и расширение военно-космической базы Питуффик, а также на создание двух новых.