Трамп объявил о планах начать геологоразведку нефти и газа в Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Гренландии скоро начнут масштабные работы по разведке месторождений нефти, газа и полезных ископаемых. Он также отметил важность острова для обеспечения безопасности США.
По словам господина Трампа, эксперты утверждают, что запасы легкодоступной нефти в Гренландии «значительно превышают аналогичные ресурсы практически любого другого региона мира». «Что еще важнее, с точки зрения обеспечения безопасности — как в плане обороны, так и в плане наступательных действий — для США и Европы это место не имеет себе равных»,— написал американский президент в своей соцсети Truth Social.
Как уточнил Дональд Трамп, любое нападение на США в будущем «неизбежно будет осуществляться через Гренландию», где уже установлены американские средства обороны, которые смогут перехватывать БПЛА, ракеты и «любые другие виды вооружений».
В сентябре США, Дания и Гренландия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, позволяющее американцам расширить свое военное присутствие на острове. Гренландия остается датской автономией, но подписанный документ дает США столь широкие права, что вполне можно говорить об их частичном контроле над островом. В частности, Штаты получили право на модернизацию и расширение военно-космической базы Питуффик, а также на создание двух новых.