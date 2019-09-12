Обвинение раздавило «Платформой»

Расследование вызвавшего огромный общественный резонанс дела «Седьмой студии» в суде завершилось поражением следствия и прокуратуры. Мещанский суд усмотрел в материалах дела противоречия, которые не позволяют вынести приговор, и вернул его Генеральной прокуратуре. При этом со всех подсудимых были сняты ограничения на передвижения, что позволяет им вернуться к полноценной творческой деятельности. Режиссер Кирилл Серебренников аплодисментами встретил судебное решение, а некоторые из адвокатов посчитали, что суд «просто не решился вынести оправдательный приговор».

Процесс в Мещанском суде столицы начался десять месяцев назад. На состоявшееся в среду заседание, которое оказалось последним, Кирилл Серебренников, несмотря на жару, пришел в плотной куртке. Он выглядел очень сосредоточенным, тогда как другие обвиняемые улыбались, не скрывая, что с оптимизмом ждут реакцию суда на результаты недавно завершившейся экспертизы. Напомним, что это комплексное исследование было назначено несколько месяцев назад председательствующей Ириной Аккуратовой, завершилось оно в августе, после чего судья взяла паузу для детального ознакомления с выводами экспертов. Те, как уже сообщал “Ъ”, подтвердили многочисленные факты обналичивания бюджетных средств, выделенных АНО «Седьмая студия» на реализацию проекта «Платформа», но при этом пришли к заключению, что проект стал заметным культурным явлением и обошелся примерно в 260 млн руб.— на 43,5 млн руб. больше, чем было выделено из бюджета. При этом эксперты отметили, что в материалах уголовного дела нет бухгалтерской отчетности.

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На заседании госпожа Аккуратова не стала создавать интригу и сразу объявила, что материалы расследования нужно вернуть в прокуратуру, поскольку в них содержатся противоречия, которые не позволяют вынести законный приговор, а устранить их в ходе процесса не представляется возможным. «Как вы относитесь к такому решению?» — спросила судья прокуроров, обвиняемых и адвокатов. Представители гособвинения ожидаемо выступили против. Сотрудники Генпрокуратуры при этом подчеркнули, что подобное решение нелогично, так как обвинение не дало своей оценки выводам привлеченных судом экспертов и намеревалось их допросить, чтобы снять возникшие противоречия.

Из подсудимых некоторое недовольство поворотом в процессе высказал только бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, который заявил, что предложение судьи ведет лишь к затягиванию процесса. Остальные подсудимые были согласны с судьей. Впрочем, уже вернувшись домой, господин Малобродский признался “Ъ” по телефону, что «на самом деле доволен». «Более чем за два года разбирательства я очень устал и теперь очень доволен,— сказал он.— Решение судьи Аккуратовой логично, в нем есть здравый смысл. Я уверен в своей невиновности и, конечно же, хотел бы, чтобы либо дело было прекращено за отсутствием состава преступления, либо был вынесен оправдательный приговор».

Выслушав позиции сторон, судья взяла перерыв, во время которого, как выяснилось, свою позицию не изменила. «Постановляю вернуть дело генеральному прокурору на доследование для устранения неустранимых нарушений в обвинительном заключении»,— зачитала постановление судья. Она отметила, что в материалах дела нет сведений о том, стоимость каких мероприятий, проведенных в рамках «Платформы», была завышена, а общая сумма предполагаемого общего ущерба «не соответствует ущербу по каждому эпизоду».

Судья отменила и меру пресечения в виде подписки о невыезде всем фигурантам дела. После оглашения этого решения Кирилл Серебренников зааплодировал.

После заседания и художественный руководитель «Гоголь центра», и остальные обвиняемые отказались от комментариев и быстро покинули здание Мещанского суда.

Отметим, что ранее было возвращено в прокуратуру и дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Она единственная из фигурантов расследования признала вину и в рамках досудебного соглашения с прокуратурой дала показания на остальных обвиняемых. На процессе Кирилла Серебренникова и его коллег она являлась основным свидетелем обвинения. Впрочем, ее показания в суде не содержали конкретных фактов преступной деятельности фигурантов.

Адвокат Ирина Поверинова, представляющая интересы директора Российского академического молодежного театра Софии Апфельбаум, сказала “Ъ”, что еще до конца не решила, стоит ли радоваться решению суда.

«С одной стороны, хорошо, что со всех сняли подписки, и теперь они могут спокойно заниматься своей работой, ездить в командировки и так далее,— сказала госпожа Поверинова.— Однако сложилось впечатление, что суд решил не брать на себя ответственность и не рискнул вынести заслуженный оправдательный приговор. Что в этом деле доследовать, я не понимаю».





Госпожа Поверинова при этом убеждена, что следствие не станет закрывать дело, а попытается «вновь, всеми правдами и неправдами, засунуть материалы в суд».

Советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой назвал «прекрасной новостью» отмену подписки о невыезде для фигурантов этого дела. «Очень хорошо, что… творческий человек может свободно работать. Прекрасная новость»,— сказал он.

А кинорежиссер Александр Сокуров, имея в виду Кирилла Серебренникова, отметил: «Всякое ослабление давления на этого человека благоприятно и воспринимается с радостью». В интервью агентству «Интерфакс» господин Сокуров, назвав коллегу «выдающимся режиссером и художественной личностью», сказал: «Как можно скорее надо решать все вопросы, которые, конечно же, очень усложняют его жизнь».

Как ранее уже сообщал “Ъ”, расследованием предполагаемых хищений бюджетных средств при реализации проекта «Платформа» Следственный комитет России (СКР) начал заниматься в 2017 году. Все началось с масштабных обысков в «Гоголь-центре» и в квартире Кирилла Серебренникова, в которых участвовали около 50 оперативников и даже спецназ. Последнее обстоятельство вызвало жесткую реакцию президента Владимира Путина.

Первыми фигурантами дела стали директора компаний, через которые была обналичена большая часть выделенных Министерством культуры на «Платформу» в 2011–2014 годах 216,5 млн руб. Позже были задержаны бывший гендиректор «Седьмой студии», ныне директор Ярославского драматического театра имени Волкова Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева. Режиссера Кирилла Серебренникова задержали в санкт-петербургской гостинице, куда он приехал на съемки фильма «Лето» про Виктора Цоя. Под конвоем сотрудники ФСБ, которые вели оперативное сопровождение расследования, режиссера доставили в Москву на допрос. Худруку «Гоголь-центра» было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Басманный суд отправил господина Серебренникова под домашний арест. Причем на заседание, где избиралась мера пресечения, пришли десятки людей, чтобы поддержать режиссера, а поручительство за него подписали более 30 деятелей культуры, среди которых были Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Константин Райкин, Николай Сванидзе, Николай Картозия, Евгений Миронов, Александр Калягин, Константин Хабенский и другие.

Аналогичное обвинение было предъявлено и остальным фигурантам расследования, последней из которых стала директор РАМТа Софья Апфельбаум — ранее, работая в Минкульте, она курировала «Платформу». Дело объявленной в розыск бухгалтера «Седьмой студии» Екатерины Вороновой было выделено в отдельное производство.

Директор РАМТа Софья Апфельбаум (справа) и бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин (слева) поддержали решение вернуть их дело в прокуратуру Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По окончательной версии следствия, господин Серебренников и его коллеги завышали количество и стоимость мероприятий, проводимых в рамках проекта, представляя затем Министерству культуры финансовые отчеты с «заведомо недостоверными сведениями» «для обоснования бюджетного финансирования». В Минкульте же эти расходы утверждались благодаря действиям Софьи Апфельбаум. Деньги, незаконно полученные в результате этих действий, по данным СКР, обналичивались и распределялись между сообщниками. Ущерб оценивается в сумму 133 млн руб.

Прокуратура сообщила, что опротестует решение Мещанского суда.

Владислав Трифонов