Аптеки добежали Marathon

После приобретения 13,2% в розничной сети «Магнит» Marathon Group решила продать свою аптечную сеть «Мега Фарм», большая часть точек которой располагается на площадях X5 Retail Group. Созданный в 2016 году проект предполагал открытие за три года 3 тыс. аптек, но по итогам первого полугодия в сети было только 585 точек, а ее оборот упал вдвое. Покупателем может стать фармдистрибутор «Гранд Капитал».

Marathon Group зятя главы МИДа Сергея Лаврова Александра Винокурова и его партнера Сергея Захарова рассматривает возможность продажи своей аптечной сети «Мега Фарм». Об этом сообщили три источника “Ъ” на рынке. В курсе планов группы оказался директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Сеть «Мега Фарм» включает в себя три бренда, два из которых — «А-Мега» и «Да, здоров!» —размещаются на площадях X5 Retail Group, еще один — «Азбука Life» — в магазинах «Азбука вкуса».

По словам собеседника “Ъ”, близкого к «Мега Фарм», компания давно ищет покупателя.

По данным другого источника “Ъ” на фармрынке, Marathon уже ведет переговоры с отраслевым холдингом «Гранд Капитал» Дениса Ременяко о продаже всех трех брендов. Совладелец Marathon Group Сергей Захаров и господин Ременяко от комментариев отказались, не став ни опровергать, ни подтверждать информацию. В пресс-службе Marathon на запрос “Ъ” не ответили. В X5 лишь отметили, что работа с группой продолжается, и сейчас на площадях ритейлера размещается несколько сотен аптек. В «Азбуке вкуса» на запрос “Ъ” не ответили.

Один из собеседников “Ъ” отмечает, что «Мега фарм» может быть интересна «Р-фарм» Алексея Репика. Господин Репик уточнил “Ъ”, что рассматривает возможность покупки различных фармацевтических активов, в том числе на розничном рынке, но конкретных переговоров пока не ведет.

Аптечная сеть «Мега Фарм» создана в 2016 году. Тогда Marathon заключила соглашение с Х5 о приоритетном размещении аптек на площадях магазинов ритейлера. Ради этого сотрудничества в 2016–2017 годах Х5 выселила со своих площадей предыдущих партнеров, в числе которых была сеть «36,6», сообщало отраслевое издание Vademecum. В середине 2017 года аналогичное соглашение Marathon заключила и с «Азбукой вкуса».

Проект группы подразумевал открытие до конца 2020 года более 3 тыс. аптек «А-Мега» и «Да, здоров!». В апреле 2018 года в Marathon Group сообщили об открытии 1 тыс. аптек.

Но в октябре того же года “Ъ” стало известно, что X5 ищет нового партнера для развития аптечного направления. В июне 2019 года ритейлер сообщил о запуске фармацевтического маркетплейса по онлайн-бронированию лекарств, которые будут доступны в аптечных пунктах выдачи заказов. Партнерами проекта стали «Еаптека», Межрегиональная розничная фармацевтическая компания (бренд A.V.E) и другие.

У руководства Marathon не хватило компетенции для создания эффективной аптечной сети с заметной долей на рынке, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По данным DSM Group за первое полугодие 2019 года, «Мега Фарм» включала в себя 585 точек, а ее оборот сократился год к году на 50%, до 2,8 млрд руб. Доля сети составила 0,5%.

После того как в 2018 году Marathon стала владельцем 13,2% «Магнита», возник конфликт интересов, так как аптеки группы размещаются на площадях конкурирующих сетей, отмечает господин Бурмистров. Николай Беспалов полагает, что вызвать интерес потенциальных покупателей к этому активу группа может только низкой ценой. По оценке Михаила Бурмистрова, стоимость одной точки состоит фактически из прав аренды и торгового оборудования и не превышает 200 тыс. руб.

«Гранд Капитал» уже развивает собственную фармацевтическую розницу под брендом «Сердце континента», напомнил господин Беспалов. Холдинг также включает в себя одноименного фармдистрибутора, доля которого в первой половине этого года составила 4,5%. Для «Гранд Капитала» это возможность сделать весь свой бизнес более рентабельным, полагает эксперт. В то же время он сомневается, что «Гранд Капиталу» удастся реализовывать через «Мега Фарм» большое количество товара, так как трафик в этих точках, по его мнению, переоценен.

Мария Котова