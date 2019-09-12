AliExpress заглянет под капот

Торговая платформа AliExpress начала продавать автомобильные товары с российского склада. Первыми партнерами маркетплейса в этой категории на российском рынке стали «Газпром нефть» с маслами G-Energy, производитель автомобильных ламп Philips и магазин автотоваров Euroauto. В ассортименте пока нет автозапчастей, процесс подключения партнеров осложняется по техническим причинам.

AliExpress запускает продажу автотоваров с российского склада, сообщили “Ъ” в пресс-службе компании. Онлайн-площадка привлекла «Газпром нефть» (бренд масел G-Energy), Philips, Euroauto и еще нескольких десятков продавцов, а в течение года планирует расширить их численность до пятисот. В первой половине 2020 года AliExpress хочет расширить ассортимент за счет автомобильных запчастей, привлекая на платформу автодилеров и авторизованных поставщиков. Пока с этим есть технические сложности, признает представитель компании, не уточняя деталей.

До этого пользователи в России могли заказывать на AliExpress автомобильные товары и аксессуары из Китая. Категория автотоваров входит в число самых быстрорастущих направлений, указывает представитель компании, рост интереса к ней не зависит от сезона и по ряду категорий составляет от 20% до 50% год к году.

Владислав Бакальчук, совладелец Wildberries, в интервью “Ъ” 30 марта 2018 года Мы продаем то, что хорошо продается

По оценке гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, емкость рынка онлайн-продаж автомобильных запчастей в 2019 году превысит 150 млрд руб. Автотовары онлайн в России продает и Ozon. У него продажи этой категории выросли на 211% в 2018 году, а в 2019-м — уже выросли на 119% год к году, говорит директор по развитию бизнеса ритейлера Анна Карпова.

В марте AliExpress объявляла о старте продаж и бронирования автомобилей, первым партнером выступил китайский производитель Chery, запустивший на площадке Tmall (входит в AliExpress) магазин. Сейчас, согласно информации на Tmall, бронирование автомобилей недоступно. Оказалось, что площадка пока технически не готова к такому формату торговли, поскольку на ней отсутствует возможность загружать VIN-номера машин, не готовы и потребители, для которых это крупная покупка, объясняет представитель «Чери Рус» Евгения Никитена-Кацарская. Это перспективная категория, но нужно доработать бизнес-модель, говорит представитель AliExpress.

Идея по продаже на AliExpress автозапчастей также сырая, уверен глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов. Он допускает, что оригинальные расходники могут продаваться на площадке дилерами, но на них нет никакого смысла давать скидки, ожидаемые клиентами AliExpress. Без существенного дисконта покупать оригинальные расходники в интернет-магазине и с ними ехать на техосмотр к серому дилеру — «странная идея», полагает господин Попов. В то же время идея жизнеспособна в рамках b2b-бизнеса по неоригинальным запчастям для серых дилеров и для клиентов официальных сервисов, эксплуатирующих машины старше пяти лет, заключает он.

Продажи автотоваров и компонентов в онлайне растут, но за счет уже имеющихся каналов, так как количество транспортных средств не растет и емкость рынка уже несколько лет практически неизменна, отмечает гендиректор «РПартс» Александр Рябцев.

«Существует проблема продаж контрафакта и контрабанды, и с этой проблемой борются сами маркетплейсы, авторизуя собственных поставщиков»,— добавляет он.

Привлечение дилеров к новому направлению AliExpress поможет гарантировать качество продукции и не допустить контрафакта, который присутствует вне дилерского рынка, считает директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский. Подобный проект на российском рынке уже запускал «Юлмарт» в 2015 году, напоминает он, не исключая, что AliExpress за счет технологий и экспертизы сможет создать более интересные предложения для клиентов и занять долю рынка. «Успех проекта будет связан с выполнением двух условий: недорогой сервис по доставке и низкий процент комиссии»,— рассуждает он.

Дмитрий Шестоперов, Ольга Никитина