МИД Японии вызовет посла России из-за ареста японского журналиста в Москве

«По мере выяснения обстоятельств, приведших к задержанию (журналиста.— "Ъ"), состояния здоровья и текущего состояния данного лица мы предпримем необходимые действия, включая дальнейшие запросы к российской стороне, для обеспечения всесторонней защиты граждан Японии»,— сказал глава японского МИДа Тосимицу Мотэги.