МИД Японии вызовет посла России из-за ареста японского журналиста в Москве
МИД Японии вызовет российского посла Николая Ноздрева для выражения протеста из-за ареста в Москве японского журналиста по подозрению в шпионаже, сообщает AFP. По данным Kyodo News, Токио также потребует от Москвы предоставить информацию о деле и обеспечить справедливое обращение с журналистом.
«По мере выяснения обстоятельств, приведших к задержанию (журналиста.— "Ъ"), состояния здоровья и текущего состояния данного лица мы предпримем необходимые действия, включая дальнейшие запросы к российской стороне, для обеспечения всесторонней защиты граждан Японии»,— сказал глава японского МИДа Тосимицу Мотэги.
13 октября Лефортовский суд Москвы арестовал корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» Юки Имаи по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ). По версии ФСБ, журналист собирал сведения об участниках СВО с Курил по заданию японской разведки. Мужчину задержали в Сахалинской области, а затем доставили в Москву.