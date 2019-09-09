Метр в полный рост

Резкий рост цен на недвижимость на фоне изменений законодательства, отраслевой инфляции и повышения доступности ипотеки помог России взлететь на 27 позиций в мировом рейтинге цен на жилье — сразу на 19-е место. За год квартиры в стране подорожали почти на 7%. Текущие темпы роста цен в 4,6 раза превышают прошлогодние и вдвое превосходят среднемировую динамику.

За последний год Россия поднялась с 46-го на 19-е место в рейтинге Global House Price Index (GHPI), составленном Knight Frank. Согласно данным компании, по итогам второго квартала 2019 года средняя стоимость жилья в России выросла на 6,9% в годовом выражении, что в два раза больше среднемирового показателя (3,4%). И если в мире рост цен на жилье замедляется, то в России тенденция обратная: по итогам января—июня 2018 года средняя стоимость жилья в РФ росла на 1,5% год к году (то есть темпы ускорились почти в пять раз), а в мире — на 4,7% (то есть замедлились в 1,4 раза).

GHPI отслеживает динамику стоимости недвижимости в национальных валютах в 56 странах. Для расчета используются данные официальной статистики. В России компания ориентируется на показатели Росстата, согласно которым типовая квартира на первичном рынке во втором квартале стоила 58,5 тыс. руб. за 1 кв. м, на вторичном — 52,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Это на 6,7% и 6% выше аналогичных показателей прошлого года соответственно.

Резкий рост цен на жилье в России за последний год подтверждают все участники рынка. Согласно данным ЦИАН, лидером стала Казань: в августе средняя стоимость первичной недвижимости в городе достигла 90,8 тыс. руб. за 1 кв. м, вторичной — 82,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Это на 33,1% и 12% больше аналогичных показателей прошлого года соответственно.

В Москве, по данным «Бест-новострой», первичная недвижимость экономкласса за год подорожала на 12,7%, до 137,5 тыс. руб. за 1 кв. м, комфорткласса — на 8,5%, до 170,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

Управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков связывает ускорение роста цен на жилье с изменениями законодательства, в частности, переходом на эскроу-счета, повышением качества строительства и увеличением спроса. Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко добавляет фактор отраслевой инфляции: товары и техника, задействованные в строительстве, дорожают.

Господин Алексеенко не ожидает снижения цен на недвижимость в России как минимум в ближайшие три года. «Постепенный рост цен для экономики скорее плюс, чем минус, главное, чтобы темпы увеличения доходов населения этому соответствовали»,— отмечает он.

Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев считает, что в Московском регионе устойчивый рост цен на недвижимость продлится еще пять-семь лет. Но управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая сомневается, что подорожание будет таким же активным, как за последний год. По ее оценке, текущая стоимость в массовом сегменте 169,1 тыс. руб. за 1 кв. м может увеличиться осенью еще на 2–3 тыс. руб. за счет сезонного спроса и снижения ипотечных ставок.

ЦБ 6 сентября понизил ключевую ставку с 7,25% до 7%. Это приведет к дальнейшему удешевлению ипотеки, что поддержит спрос и позволит застройщикам планомерно повышать стоимость на 0,5–1% в месяц, поясняет госпожа Литинецкая. В долгосрочной перспективе снижение ипотечных ставок приведет к удорожанию недвижимости и наоборот, соглашается Николай Алексеенко.

В целом, по данным Knight Frank, во втором квартале 2019 года жилье подорожало в 93% рассматриваемых стран, это самый высокий показатель за десять лет. Наиболее заметно — на 9–10% —за последний год росли цены в Китае, на Мальте и в Чехии. Эксперт Prian.ru Филипп Березин связывает динамику в Китае с повышением благосостояния населения и нехваткой жилья в стране. Похожая ситуация, по словам эксперта, сложилась в Чехии. Единственным исключением он называет Карловы Вары: «Основные продавцы недвижимости здесь — россияне, они купили объекты в период ажиотажного спроса и теперь не могут продать их за соизмеримые деньги». На Мальте спрос и цены на жилье подогревает программа получения гражданства в обмен на инвестиции.

Александра Мерцалова