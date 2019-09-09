09 сентября, понедельник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ   |  купить фото

Метр в полный рост

Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 1

Резкий рост цен на недвижимость на фоне изменений законодательства, отраслевой инфляции и повышения доступности ипотеки помог России взлететь на 27 позиций в мировом рейтинге цен на жилье — сразу на 19-е место. За год квартиры в стране подорожали почти на 7%. Текущие темпы роста цен в 4,6 раза превышают прошлогодние и вдвое превосходят среднемировую динамику.


За последний год Россия поднялась с 46-го на 19-е место в рейтинге Global House Price Index (GHPI), составленном Knight Frank. Согласно данным компании, по итогам второго квартала 2019 года средняя стоимость жилья в России выросла на 6,9% в годовом выражении, что в два раза больше среднемирового показателя (3,4%). И если в мире рост цен на жилье замедляется, то в России тенденция обратная: по итогам января—июня 2018 года средняя стоимость жилья в РФ росла на 1,5% год к году (то есть темпы ускорились почти в пять раз), а в мире — на 4,7% (то есть замедлились в 1,4 раза).

GHPI отслеживает динамику стоимости недвижимости в национальных валютах в 56 странах. Для расчета используются данные официальной статистики. В России компания ориентируется на показатели Росстата, согласно которым типовая квартира на первичном рынке во втором квартале стоила 58,5 тыс. руб. за 1 кв. м, на вторичном — 52,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Это на 6,7% и 6% выше аналогичных показателей прошлого года соответственно.

Резкий рост цен на жилье в России за последний год подтверждают все участники рынка. Согласно данным ЦИАН, лидером стала Казань: в августе средняя стоимость первичной недвижимости в городе достигла 90,8 тыс. руб. за 1 кв. м, вторичной — 82,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Это на 33,1% и 12% больше аналогичных показателей прошлого года соответственно.

В Москве, по данным «Бест-новострой», первичная недвижимость экономкласса за год подорожала на 12,7%, до 137,5 тыс. руб. за 1 кв. м, комфорткласса — на 8,5%, до 170,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

Управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков связывает ускорение роста цен на жилье с изменениями законодательства, в частности, переходом на эскроу-счета, повышением качества строительства и увеличением спроса. Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко добавляет фактор отраслевой инфляции: товары и техника, задействованные в строительстве, дорожают.

Господин Алексеенко не ожидает снижения цен на недвижимость в России как минимум в ближайшие три года. «Постепенный рост цен для экономики скорее плюс, чем минус, главное, чтобы темпы увеличения доходов населения этому соответствовали»,— отмечает он.

Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев считает, что в Московском регионе устойчивый рост цен на недвижимость продлится еще пять-семь лет. Но управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая сомневается, что подорожание будет таким же активным, как за последний год. По ее оценке, текущая стоимость в массовом сегменте 169,1 тыс. руб. за 1 кв. м может увеличиться осенью еще на 2–3 тыс. руб. за счет сезонного спроса и снижения ипотечных ставок.

ЦБ 6 сентября понизил ключевую ставку с 7,25% до 7%. Это приведет к дальнейшему удешевлению ипотеки, что поддержит спрос и позволит застройщикам планомерно повышать стоимость на 0,5–1% в месяц, поясняет госпожа Литинецкая. В долгосрочной перспективе снижение ипотечных ставок приведет к удорожанию недвижимости и наоборот, соглашается Николай Алексеенко.

В целом, по данным Knight Frank, во втором квартале 2019 года жилье подорожало в 93% рассматриваемых стран, это самый высокий показатель за десять лет. Наиболее заметно — на 9–10% —за последний год росли цены в Китае, на Мальте и в Чехии. Эксперт Prian.ru Филипп Березин связывает динамику в Китае с повышением благосостояния населения и нехваткой жилья в стране. Похожая ситуация, по словам эксперта, сложилась в Чехии. Единственным исключением он называет Карловы Вары: «Основные продавцы недвижимости здесь — россияне, они купили объекты в период ажиотажного спроса и теперь не могут продать их за соизмеримые деньги». На Мальте спрос и цены на жилье подогревает программа получения гражданства в обмен на инвестиции.

Александра Мерцалова


Топ-20 стран по динамике цен на жилье

Номер Страна Динамика за год* Динамика за полгода** Динамика за квартал***
1 Китай 10,90% 3,80% 2,00%
2 Мальта 10,80% 6,00% 4,70%
3 Чешская Республика 9,40% 3,60% 1,70%
4 Люксембург 9,30% 5,20% 2,60%
5 Мексика 9,20% 4,70% 2,40%
6 Венгрия 9,20% 4,10% 0,50%
7 Чили 9,10% 4,30% 2,70%
8 Словения 8,40% 3,90% 0,80%
9 Тайвань 8,40% 5,10% 6,00%
10 Португалия 7,80% 4,30% 2,00%
11 Индия 7,70% 1,40% 1,40%
12 Джерси 7,60% 6,50% 2,10%
13 Хорватия 7,40% 4,70% 3,50%
14 Австрия 7,30% 4,30% 2,90%
15 Болгария 7,30% 3,60% 2,60%
16 Колумбия 7,10% 3,50% 1,20%
17 Латвия 7,10% 5,20% 1,50%
18 Литва 7,00% 9,20% 5,10%
19 Россия 6,90% 4,30% 0,50%
20 Нидерланды 6,90% 3,40% 1,30%

*Второй квартал 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года.

**Второй квартал 2019 года относительно четвертого квартала 2018 года.

***Второй квартал 2019 года относительно первого.

Источник: данные Knight Frank.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя