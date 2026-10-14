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МирКонфликты

Российские войска ударили по дата-центру «АТМ Укрсиббанка» и ТЭЦ в Киеве

Минобороны: ВС РФ «Геранями» поразили ТЭЦ и промышленные объекты Украины
Российские подразделения при помощи беспилотников «Герань» уничтожили завод смазочных материалов «КСМ Протек» в Киевской области и вывели из строя подстанцию распределительных электросетей в Вышгороде. Об этом сообщило российское Минобороны, предоставив кадры боевой работы. Дату нанесения этих ударов в ведомстве не уточнили.
Кроме того, состав отдельного разведывательного батальона беспилотных систем «Варяг» поразил радиолокационную станцию СТ-68, здание логистического центра и железнодорожный локомотив на одном из перегонов. Все объекты находились в тылу противника, уточнили в Минобороны.
«Поражение стратегических объектов на территории Украины значительно снижает возможности вооруженных формирований противника по ведению боевых действий»,— отмечается в сообщении ведомства.
Сегодня ночью, согласно сводке ведомства, были поражены:

  • в Киевской области — ТЭЦ-6, тепловая электростанция «Трипольская», электроподстанция «Киевская»;

  • В Киеве — ТЭЦ «Дарницкая»;

  • центр обработки данных «АТМ Укрсиббанк»;

  • в Харькове — ТЭЦ-5, в Харьковской области — тепловая электростанция «Змиевская».

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