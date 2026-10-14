Российские войска ударили по дата-центру «АТМ Укрсиббанка» и ТЭЦ в Киеве

Российские подразделения при помощи беспилотников «Герань» уничтожили завод смазочных материалов «КСМ Протек» в Киевской области и вывели из строя подстанцию распределительных электросетей в Вышгороде. Об этом сообщило российское Минобороны, предоставив кадры боевой работы. Дату нанесения этих ударов в ведомстве не уточнили.