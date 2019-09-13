Пенсии разошлись по частным фондам

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное по факту покушения на мошенничество. Следствие подозревает, что в 2017–2018 годах злоумышленники перевели пенсионные накопления 500 тыс. россиян без их ведома из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН». Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей.

Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СКР по Центральному округу Москвы. По версии следствия, в 2017–2018 годах пока не установленные лица могли подделать более полумиллиона заявлений россиян, в соответствии с которыми они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В частности, речь идет о «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум», «Газфонд ПН».

По данным “Ъ”, в махинациях подозревают агентов, оказывавших услуги НПФ.

При этом все документы были завизированы нотариусами. Впрочем, следствие уже выяснило, что и их подписи и печати были поддельными. Пока уголовное дело возбуждено по факту махинаций, и фигурантов в нем нет — сейчас в СКР пытаются установить организаторов и исполнителей аферы.

Как уже рассказывал “Ъ”, в середине 2017 года ПФР сначала приостановил (см. “Ъ” от 28 июня 2017 года), а затем отменил возможность подачи заявления через удостоверяющие центры — самый массовый канал подачи документов на перевод пенсионных накоплений между страховщиками (им может быть НПФ или ПФР) с 2014 года, с которым Счетная палата связывала риски фальсификаций документов. В результате осталось лишь несколько дистанционных каналов подачи заявлений на перевод пенсионных накоплений: электронный — через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) и личный кабинет застрахованного лица (ЛКЗЛ) на сайте ПФР, а также «бумажный» — отправка в Пенсионный фонд России заверенного нотариусом заявления.

В результате, как говорили ранее источники “Ъ”, на фоне технических проблем с подачей заявлений через дистанционный электронный канал в том же 2018 году «рынок вернулся в 2014 год», то есть нотариально заверенные документы стали сдаваться в «бумаге». Делалось это дистанционно: до сентября прошлого года такие заявления сдавались через курьера, а в последние месяцы года — по почте. В результате по этим двум «бумажным» дистанционным каналам было подано 1,5 млн заявлений (78,2% от всех поступивших в ПФР документов), тогда как через ЕПГУ и ЛКЗЛ — 262,1 тыс. (13,4%). При этом «абсолютное большинство» «бумажных» заявлений со всей страны почему-то посылалось курьерами и почтой в отделения Москвы и Московской области, что сами НПФ объяснить не могли.

Предправления ПФР Антон Дроздов в интервью “Ъ” (см. “Ъ” от 12 августа) признавал, что в ходе прошлогодней переходной кампании нарушения, «как правило», «были при подаче заявлений почтой или курьером», отмечая, что, выявленные ПФР данные о заверении несколькими нотариусами тысяч заявлений были направлены «соответствующим органам».

В рамках прошлогодней переходной кампании больше всего граждан привлекли в том числе и фигурирующие в расследовании СКР «ВТБ Пенсионный фонд» (563,2 тыс. человек), НПФ «Согласие» (358,2 тыс.), «Газфонд Пенсионные накопления» (280,4 тыс.).

В НПФ «Социум» “Ъ” заявили, что, согласно закону, фонд «не включен в процесс подачи заявлений» гражданами и что с ним сотрудники СКР «не связывались». «Социум» «не располагает никакими сведениями, позволяющими ответить на вопрос» о большом количестве заявлений, заверенных одними и теми же нотариусами, отметил представитель НПФ. В пресс-службе ВТБ сообщили, что «ВТБ Пенсионный фонд» работает строго в рамках законодательства. О возбужденном уголовном деле в нем не знали, поскольку представители следствия в фонд не обращались. В остальных фондах оперативно получить комментарии “Ъ” не удалось либо от них воздержались.

При этом однозначной трактовки, меняется ли право собственности пенсионных накоплений при переводе их из ПФР в НПФ, нет: согласно одному закону, все средства в системе ОПС являются федеральной собственностью, согласно другому — при переводе в частный фонд пенсионные накопления становятся собственностью НПФ (см. “Ъ” от 13 августа).

Отметим, что НПФ «Согласие» фигурирует еще в одном аналогичном расследовании, которое ведет следственный департамент МВД. Ряд лиц, связанных с деятельностью этого фонда, обвиняются в неправомерном переводе средств пенсионных накоплений граждан в этот НПФ. Следствие расценивает это как хищением более 11 млрд руб. бюджетных средств у ПФР. Впрочем, защита фигурантов уголовного дела считает, что перевод средств пенсионных накоплений от одного страховщика к другому не влияет на вид права собственности на них. «Эти средства являются собственностью государства, и распоряжение ими по своему усмотрению невозможно»,— утверждают адвокаты.

Олег Рубникович, Илья Усов