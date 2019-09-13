Пенсии разошлись по частным фондам

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное по факту покушения на мошенничество. Следствие подозревает, что в 2017–2018 годах злоумышленники перевели пенсионные накопления 500 тыс. россиян без их ведома из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН». Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей.
Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СКР по Центральному округу Москвы. По версии следствия, в 2017–2018 годах пока не установленные лица могли подделать более полумиллиона заявлений россиян, в соответствии с которыми они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В частности, речь идет о «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум», «Газфонд ПН».
При этом все документы были завизированы нотариусами. Впрочем, следствие уже выяснило, что и их подписи и печати были поддельными. Пока уголовное дело возбуждено по факту махинаций, и фигурантов в нем нет — сейчас в СКР пытаются установить организаторов и исполнителей аферы.
Как уже рассказывал “Ъ”, в середине 2017 года ПФР сначала приостановил (см. “Ъ” от 28 июня 2017 года), а затем отменил возможность подачи заявления через удостоверяющие центры — самый массовый канал подачи документов на перевод пенсионных накоплений между страховщиками (им может быть НПФ или ПФР) с 2014 года, с которым Счетная палата связывала риски фальсификаций документов. В результате осталось лишь несколько дистанционных каналов подачи заявлений на перевод пенсионных накоплений: электронный — через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) и личный кабинет застрахованного лица (ЛКЗЛ) на сайте ПФР, а также «бумажный» — отправка в Пенсионный фонд России заверенного нотариусом заявления.
В результате, как говорили ранее источники “Ъ”, на фоне технических проблем с подачей заявлений через дистанционный электронный канал в том же 2018 году «рынок вернулся в 2014 год», то есть нотариально заверенные документы стали сдаваться в «бумаге». Делалось это дистанционно: до сентября прошлого года такие заявления сдавались через курьера, а в последние месяцы года — по почте. В результате по этим двум «бумажным» дистанционным каналам было подано 1,5 млн заявлений (78,2% от всех поступивших в ПФР документов), тогда как через ЕПГУ и ЛКЗЛ — 262,1 тыс. (13,4%). При этом «абсолютное большинство» «бумажных» заявлений со всей страны почему-то посылалось курьерами и почтой в отделения Москвы и Московской области, что сами НПФ объяснить не могли.
Предправления ПФР Антон Дроздов в интервью “Ъ” (см. “Ъ” от 12 августа) признавал, что в ходе прошлогодней переходной кампании нарушения, «как правило», «были при подаче заявлений почтой или курьером», отмечая, что, выявленные ПФР данные о заверении несколькими нотариусами тысяч заявлений были направлены «соответствующим органам».
В НПФ «Социум» “Ъ” заявили, что, согласно закону, фонд «не включен в процесс подачи заявлений» гражданами и что с ним сотрудники СКР «не связывались». «Социум» «не располагает никакими сведениями, позволяющими ответить на вопрос» о большом количестве заявлений, заверенных одними и теми же нотариусами, отметил представитель НПФ. В пресс-службе ВТБ сообщили, что «ВТБ Пенсионный фонд» работает строго в рамках законодательства. О возбужденном уголовном деле в нем не знали, поскольку представители следствия в фонд не обращались. В остальных фондах оперативно получить комментарии “Ъ” не удалось либо от них воздержались.
При этом однозначной трактовки, меняется ли право собственности пенсионных накоплений при переводе их из ПФР в НПФ, нет: согласно одному закону, все средства в системе ОПС являются федеральной собственностью, согласно другому — при переводе в частный фонд пенсионные накопления становятся собственностью НПФ (см. “Ъ” от 13 августа).
Отметим, что НПФ «Согласие» фигурирует еще в одном аналогичном расследовании, которое ведет следственный департамент МВД. Ряд лиц, связанных с деятельностью этого фонда, обвиняются в неправомерном переводе средств пенсионных накоплений граждан в этот НПФ. Следствие расценивает это как хищением более 11 млрд руб. бюджетных средств у ПФР. Впрочем, защита фигурантов уголовного дела считает, что перевод средств пенсионных накоплений от одного страховщика к другому не влияет на вид права собственности на них. «Эти средства являются собственностью государства, и распоряжение ими по своему усмотрению невозможно»,— утверждают адвокаты.
Банк России будет «настаивать на замораживании досрочных переходов» между страховщиками (ими являются НПФ и ПФР), заявил на Московском финансовом форуме зампред ЦБ Владимир Чистюхин. «Мы видим, что стабилизации на рынке переходов, несмотря на законодательные поправки, которые были сделаны (вступили в силу с этого года.— “Ъ”), до конца не произошло»,— отметил он. По его словам, этот механизм защитит застрахованных лиц от потери инвестдохода. «Нам нужно сделать это быстро, осенью. Иные механизмы, которые мы обсуждали, потребуют изменения в нескольких законах… И это может затянуться еще на год»,— пояснил топ-менеджер Банка России. «Пока предварительно (новая норма вступит в силу.— “Ъ”) на три года с даты принятия закона»,— указал замминистра финансов Алексей Моисеев, объяснив намерение ввести мораторий, в частности, «мошенничеством» при переводе клиентов фондов (цитата по «Интерфаксу»). По словам источника “Ъ”, близкого к обсуждению «заморозки» досрочных переходов, обсуждается и более длительный срок ее действия. Таким образом, ЦБ и Минфин, по сути, встали на позиции пенсионного лоббиста, Ассоциации НПФ (АНПФ), который предлагал ввести подобную норму в начале года и также обосновывал ее «массовыми случаями злоупотребления доверием граждан при досрочных переходах» и «существенными потерями инвестдохода» застрахованными лицами. Их коллеги из конкурирующего лоббиста, Национальной ассоциации НПФ (НАПФ), объясняли предложение АНПФ оттоками клиентов из фондов этой ассоциации на фоне разносимых ими убытков клиентам (см. “Ъ” от 12 апреля).
просмотров: 142275
просмотров: 112854
просмотров: 81990
просмотров: 78332
просмотров: 73160