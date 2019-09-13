Криптовалюта с человеческим лицом

Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, по которой предлагается лишить анонимности инвесторов в эти активы. Эксперты оценивают меру как преждевременную и труднореализуемую. Для начала они предлагают разобраться с самым базовым регулированием, например, определить, к какому виду собственности относится криптовалюта.

В рамках XVII Международного банковского форума АБР представила концепцию оборота децентрализованных криптовалют. В ней, в частности, говорится, что эти активы смогут использоваться при взысканиях в рамках исполнительного производства, банкротства или налогообложения. «Модель предполагает, что по заявке кредитора агенты рынка смогут предоставлять услуги по установлению владельцев цифровых активов. Это даст возможность кредиторам в рамках судебной процедуры установить факт принадлежности цифрового имущества конкретному лицу»,— уточнил вице-президент АБР Анатолий Козлачков.

Криптовалюта — актив, существующий в виде цифрового кода. Особенностью криптовалют является их децентрализованная «эмиссия» и обращение в рамках распределенной компьютерной сети. По данным ресурса coinmarketcap.com, общая капитализация криптовалют в мире на 12 сентября составляет $263 млрд.

По словам господина Козлачкова, как только появляется анонимность, возникает «большое количество соблазнов» и это ведет к росту преступлений с анонимными криптовалютами. Ранее Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием средств (ФАТФ) называла угрозу криминального и террористического использования виртуальных активов «серьезной и неотложной», ожидая, что «все страны предпримут незамедлительные действия для реализации рекомендаций» группы (см. “Ъ” от 25 июня).

В частности, документ ФАТФ предписывает контролировать обмен информацией о клиентах между участниками рынка. Ассоциация, уточнил господин Козлачков, пока не обсуждает конкретных юридических решений, речь идет лишь о «модели регулирования». В то же время он сослался на данные спецслужб, которые обладают программами, позволяющими определять имя владельца криптовалют. «Предлагаем сделать подобные программы легальными, чтобы эти данные могли стать доказательствами в суде»,— пояснил он. Источники “Ъ” подтверждают, что такие программы существуют, но «по ним можно определить не более 1% инвесторов, поскольку редкий пользователь желает выступать неанонимно».

Один из собеседников “Ъ” пояснил, что к виртуальному кошельку прилагается приватный ключ (пароль). Привязать этот кошелек к определенному лицу невозможно, поскольку ключ, например, может быть передан другим лицам.

Эксперт RTM Group Евгений Царев также говорит о сложности привязки пароля к конкретному лицу. «Данные подобных программ могут быть только косвенными свидетельствами в суде»,— поясняет он.

К тому же на сегодняшний день в России отсутствует не только законодательное регулирование создания и обращения криптовалют, но и само определение их как актива. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов отмечает, что «сначала необходимо разработать базовый понятийный аппарат, определить, как криптовалюта соотносится с другими объектами прав». Сейчас российские суды относятся к криптовалюте по-разному: одни полагают, что это имущество, которое можно продать (например, в делах о банкротстве граждан), другие — что незаконно даже распространение информации о возможности использования ее как средства платежа.

«Предложение АБР об установлении владельцев цифровых кошельков преждевременно. Нет смысла пытаться установить собственника того, что пока не признается в качестве объекта собственности»,— считает адвокат Forward Legal Данила Бухарин. Более того, отмечает он, предлагаемая схема полностью зависит от желания эмитента криптовалюты раскрывать сведения о владельце кошелька.

По словам топ-менеджера одного из банков, концепция «довольно узко» отражает рынок криптоактивов. «Если реализовать предложение ассоциации, основная масса пользователей окажется сразу не в серой, а в черной зоне»,— говорит он. По его мнению, необходимо так проработать законодательство, чтобы инвестор покупал криптовалюту так же, как, например, и ценные бумаги: приходил в отделение банка, верифицировался, открывал счет.

Совещание по регулированию рынка криптовалют у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова состоится 18 сентября, сообщил на форуме глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. По его словам, как только будет выработана позиция по вопросу легализации криптовалют, она будет закреплена в законопроекте в течение двух недель. В любом случае, подчеркнул он, до 1 ноября этот вопрос должны решить.

Полина Смородская, Вероника Горячева