Президент поменял генералов

Как стало известно “Ъ”, президент России Владимир Путин своим указом освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах, а также произвел новые назначения. Обращают на себя внимание отставки руководителей управлений Следственного комитета России (СКР) по Дагестану и Крыму Сергея Дубровина и Михаила Назарова, а также то обстоятельство, что сразу в нескольких субъектах, в том числе северокавказских республиках, появились новые руководители надзорных ведомств. В частности, назначены прокуроры Москвы и Дагестана — соответственно Денис Попов и Алексей Ежов.

Указ №425 о новых отставках и назначениях Владимир Путин, по данным источников “Ъ”, подписал в минувшую субботу. Почти тридцать генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, лишились своих должностей. Наиболее примечательными являются отставки старшего помощника председателя СКР по особым поручениям генерал-лейтенанта юстиции Игоря Комиссарова, курировавшего вопросы защиты прав детей (о его уходе “Ъ” уже сообщал), руководителей ГСУ СКР по Крыму генерал-лейтенанта юстиции Михаила Назарова и СУ СКР по Дагестану генерал-лейтенанта юстиции Сергея Дубровина. По данным дагестанских СМИ, господин Дубровин сам написал рапорт об увольнении, причем это решение могло быть связано с расследованием уголовных дел в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова. По версии следствия, созданное Арашуковыми организованное преступное сообщество на протяжении ряда лет занималось многомиллиардными хищениями газа в Ставропольском крае. Именно в то время ставропольское региональное следственное управление возглавлял господин Дубровин. Уволен также и первый заместитель руководителя дагестанского следственного управления Тугай Тугаев.

Отметим, что расследование в отношении отца и сына Арашуковых, а также их предполагаемых сообщников уже стоило должностей целому ряду высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Мало того, весной этого года Басманный суд Москвы арестовал начальника центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР полковника Тимура Бетуганова и бывшего первого заместителя главы управления СКР по Карачаево-Черкесии генерала Казбека Булатова. Оба высокопоставленных силовика были близки к сенатору от КЧР Рауфу Арашукову. А в Дагестане сотрудниками ФСБ проводились обыски в рабочем кабинете и доме заместителя господина Дубровина Марата Огузова, которого местные СМИ также называли человеком, подконтрольным семье Арашуковых.

Одновременно в минувшую субботу президент произвел и новые назначения. Прокурором Москвы стал госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов, ранее возглавлявший надзорное ведомство в Дагестане. В республике его сменил старший советник юстиции Алексей Ежов. Отметим, что следственное управление СКР по КЧР возглавил полковник юстиции Николай Щепкин, много лет проработавший в столичных правоохранительных органах и имеющий на своем счету целый ряд раскрытых громких преступлений (например, он вел вызвавшее большой резонанс «крабовое дело» — о масштабных махинациях международной преступной группы в сфере добычи биоресурсов). Последняя его должность — заместитель руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

МВД Крыма, как уже сообщал “Ъ”, возглавил генерал-майор полиции Павел Каранда. Кроме того, новый начальник назначен в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве — им стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский. Его предшественник, генерал-майор полиции Юрий Девяткин, был уволен после вызвавшей большой общественный резонанс истории с журналистом Иваном Голуновым. Помимо генерала тогда к дисциплинарной ответственности были привлечены еще несколько сотрудников столичной полиции.

Александр Игорев