Глубокоуважаемый вагоноумножатый

Как выяснил “Ъ”, правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ. На старте в программу войдут десять городов с инвестициями в 340 млрд руб., но в дальнейшем она может быть распространена более чем на тысячу городов, что предварительно оценено в 2,1 трлн руб. Предлагается ввести госрегулирование тарифов, отдать перевозочный бизнес крупным операторам, а для обновления электротранспорта внедрять концессии. Всего до 2035 года должно быть закуплено 95,7 тыс. автобусов, 6,5 тыс. троллейбусов, 6,7 тыс. трамвайных вагонов и 3,5 тыс. электробусов.

“Ъ” ознакомился с проектом комплексной программы развития городского общественного транспорта, которая предполагает модернизацию систем перевозок и обновление парков в регионах РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ.

На старте речь идет о десяти пилотных проектах с привлечением частных инвесторов, которые на сентябрь 2019 года находятся «в высокой степени готовности»,— в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани (население в целом 11,1 млн человек). Общий объем инвестиций в них составит 340 млрд руб., из них 196 млрд руб. пойдут на обновление подвижного состава (5,9 тыс. автобусов, 1,5 тыс. трамвайных вагонов, 1,3 тыс. троллейбусов), 112 млрд руб.— на реконструкцию инфраструктуры.

Очередь в ФНБ

«Эта тема действительно актуальна как для мегаполисов, так и для менее крупных городов,— пояснил “Ъ” зампред ВЭБ.РФ Артем Довлатов.— Мы исходим из системного подхода, включающего в себя создание единых операторов городского транспорта в крупных городах». У ВЭБ.РФ есть для этого все необходимые инструменты поддержки, говорят там: кредитование, концессии, лизинговые продукты.

В августе глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов уже говорил премьеру Дмитрию Медведеву, что намерен просить средства ФНБ на проекты по обновлению городского транспорта. Первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский 12 сентября уточнил, что госкорпорация смотрит на проекты с гарантированной доходностью внутри РФ. Однако борьба за деньги ФНБ становится все более ожесточенной — в 2020 году размер фонда превысит 7% ВВП, и излишки можно будет тратить. Тот же ВЭБ.РФ уже получил одобрение для использования этих средств для проектов «Газпрома» и НОВАТЭКа.

Предполагается, что 15% финансирования обеспечат частные инвестиции (106 млрд руб.), 25% — капитальный грант, 60% — заемные средства. Среди необходимых для реализации проекта условий называются льготный лизинг или банковское кредитование со ставкой не более 6% сроком на 15–25 лет, софинансирование из федерального бюджета 75% капитального гранта на инфраструктуру и около 5 млрд руб. платы концедента ежегодно. Предполагается, что объем софинансирования из федерального бюджета не превысит 3 тыс. руб. на жителя города и составит не более 30% от общего объема финансирования комплексной программы.

В Минпромторге сказали “Ъ”, что проект туда не поступал, но отметили готовность принять участие в работе. В Минфине заявили, что никаких решений по программе пока не принято. В Минтрансе “Ъ” сказали лишь, что министерство «привлекается к обсуждению данных вопросов».

После реализации пилотных проектов в концепции заложено масштабирование программы еще на 40 городов (в 2020–2024 годах), на все 50 агломераций (27,3 млн человек) потребуется 707 млрд руб. инвестиций. Помимо автобусов будут закуплены электробусы (1,9 тыс. штук) в 15 городах, включая Омск, Самару, Краснодар, Красноярск, Уфу и др.

В ряде городов, например, Екатеринбурге, Твери, Саратове, Казани, финансирование на обновление трамваев в несколько раз превышает затраты на автобусы.

Масштабирование проекта на всю страну (1,1 тыс. городов, за исключением Москвы и Петербурга, 85,1 млн человек) может обойтись в 2,1 трлн руб., говорится в проекте. В частности, будут закуплены 95,7 тыс. автобусов, 6,5 тыс. троллейбусов, 6,7 тыс. трамвайных вагонов, 3,5 тыс. электробусов.

Автобусы на обочине

В программе говорится, что обновить весь парк до 2035 года невозможно, так как «совокупный лимит мощности производителей автобусов на уровне 7 тыс. единиц в год не позволяет реализовать проект раньше». Но, по данным Минпромторга, в 2018 году в РФ выпущено более 13 тыс. автобусов.

В группе ГАЗ и КамАЗе — крупнейших производителях автобусов и электробусов — поддерживают идею обновления парка, так как сейчас около 60% парка автобусов в России старше 10 лет.

Но, отмечают в КамАЗе, программа «до последнего времени» разрабатывалась без непосредственного участия компании, что «конечно же, не совсем правильно».

Мощности, добавляют в КамАЗе, в последние годы не наращивались из-за низкого спроса: сегодняшняя загрузка в основном связана с закупками со стороны Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. «Откуда берется дата 2035 год, комментировать сложно, так как ни конкретные планы закупок, ни, что еще более важно, источники финансирования с нами не обсуждались»,— заключают там, напомнив, что мощности НефАЗа составляют 1,5 тыс. машин в год большого класса (12 м) и загружены полностью.

В группе ГАЗ говорят, что только их мощности превышают 20 тыс. автобусов в год на Ликинском, Павловском и Курганском заводах и могут полностью обеспечить программу даже без учета мощностей Горьковского автозавода, который способен выпускать десятки тысяч микроавтобусов в год. Сегодня фактическая загрузка автобусных предприятий ГАЗа составляет около 40%, говорят в компании.

Все для крупных операторов

В проекте указано, что в регионах предполагается ввести госрегулирование тарифов, а обновление парка организовать через создание крупных транспортных операторов. Для электрического транспорта, в первую очередь трамваев, предлагается создавать концессии.

Если программа будет одобрена, средства получат, во-первых, те же операторы, а во-вторых, поставщики техники.

Ни одного оператора пока нет, но ВЭБ.РФ летом подписал соглашение с властями Твери о модернизации транспортной инфраструктуры. По данным местных СМИ, планировалось создать оператора с участием ЦППК (основные акционеры — Андрей Бокарев и Искандар Махмудов). Власти Екатеринбурга, с которыми ВЭБ.РФ также рассматривает совместный проект, до конца года планировали разработать концессию по трамваям, среди интересантов назывались «Уралтрансмаш» («Ростех»), «Трансмашхолдинг» (основные бенефициары — господа Бокарев и Махмудов) и группа «Синара» Дмитрия Пумпянского.

Игорь Шувалов говорил в августе, что ВЭБ.РФ работает над программой обновления парка в партнерстве с «Трансмашхолдингом» и «Синарой». В ЦППК, «Трансмашхолдинге» и «Синаре» “Ъ” не ответили.

В России концессионных проектов в сфере общественного транспорта почти нет, говорит глава Союза пассажиров Кирилл Янков. Концессионные соглашения нужны именно для городского электротранспорта, в частности трамваев: они привязаны к инфраструктуре, которую, в свою очередь, сложнее обновлять, отмечает он. Господин Янков поясняет, что трамвай нужен в коридорах с высоким пассажиропотоком и пробками, где проще и дешевле построить выделенную трамвайную линию, чем развязки для автобусов. Возвращение на улицы трамваев за последние 15 лет прошло в Европе, рассказывает эксперт, например во Франции: это делалось планомерно, привлекалась и помощь государства. Электробусы же пока не показывают в РФ высокой экономической эффективности, заключает он.

Ольга Никитина