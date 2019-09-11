«Москва», спаленная дизлайком

В российском онлайн-пространстве сенсация. После того как зрители поставили 1,4 млн дизлайков клипу Тимати и Гуфа «Москва», владелец YouTube-канала Тимур Юнусов, он же Тимати, удалил его из сети. Российские музыканты, бывало, признавались в своих ошибках, извинялись перед поклонниками, но, кажется, никогда до этого дня не «включали заднюю» настолько резко. О том, кто выиграл в эпизоде с «Москвой» Тимати и Гуфа, размышляет Борис Барабанов.

Ни для кого не новость тесная дружба Тимура Юнусова с властью. В далеком прошлом осталась песня Тимати «Вопросы», где он интересовался: «Почему в регионах совсем нету денег, а бабки идут все в Москву? Зачем мы воюем с Чечней? Кто спонсирует эту кампанию, я не пойму… Почему половина людей государству изрядно не платит налоги? Почему мы так слепо верим Кремлю, но совсем позабыли о Боге?.. Почему из-за нефти у нас переизбыток денежных знаков в казне? Почему Ходорковский два года под следствием, а теперь сидит в тюрьме?»

Теперь Тимати не только фотографируется на официальных приемах с Рамзаном Кадыровым и Владимиром Путиным, но и выпускает одежду вместе с «Армией России». И похорошевший город в его клипах появляется далеко не в первый раз. В паре с Гуфом (Алексеем Долматовым) он уже прославлял его в ролике «Поколение».

Но новое видео «Москва» вызвало уже не волну, а целое цунами народного гнева.

В тексте присутствуют все приметы собянинского правления: штрафы, плитка, Патрики, «джамшуты», «коммерсы»-самоубийцы. Ну и конечно, убийственная строчка-мем, в которой Тимати ухитрился одновременно прославить мэра и прорекламировать собственный бизнес: «Хлопну бургер за здоровье Собянина».

Тимати рисует Москву как столицу нефтедобывающего исламского эмирата. Он называет ее «купеческой Меккой», в которой джамшутам положено славить мудрого бая, считать профицит «ярдами» и не допускать заразы в виде митингов и гей-парадов. Девушек в песне нет, тем более — с низкой социальной ответственностью, которых музыкант так смачно живописал когда-то в суперхите «Moscow Never Sleeps» («Моя Москва — это зона спроса, и любая телка лишь цена вопроса»). Есть только один женский образ — мать-Москва, практически Родина-мать. Вполне возможно, что наряду с общим нервозным фоном в городе именно эти ассоциации с авторитарным Востоком заставили сетевых хейтеров утопить клип в дизлайках. Провластный ролик вышел в период скандальных выборов, после целой серии протестных акций и громких судебных процессов. Тимати не только «втопил» за существующий порядок вещей, он описал город, в котором многие точно не хотят жить.

Все произошло в точности как в его собственной песне «Поколение»: «Продюсер ты или лузер, очень быстро определит интернет».

Теперь Тимати можно только посочувствовать. Решение убрать «Москву» с YouTube он комментировал не слишком убедительно: «Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья, удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива». После череды расставаний со звездами Black Star Кристиной Си, Егором Кридом и L’One теперь еще и такой вот удар по репутации, а значит, и по бизнесу — бургерам, барбершопам, одежде. Теперь ему срочно нужен большой хит. Человек, который когда-то сделал хип-хоп в России мейнстримом, рискует остаться в истории королем дизлайков.

В этом смысле Гуф имеет шанс чудесным образом выбраться из ситуации практически без потерь.

Во-первых, Гуф — реальный «воин ЦАО» 2000-х, рыцарь Садового кольца, живописавший город в самых противоречивых деталях еще до того, как это стало модно. Во-вторых, почувствовав неладное, Алексей записал трогательное видео, в котором сообщил фанатам, что его использовали: «Я не слежу за политической жизнью в стране и в Москве. Б.. буду, я не знал, что у нас выборы, б…., мэра были позавчера. Я вписался в это на полном энтузиазме, мне сказали, что надо поздравить город». Гуф сообщил, что не получил за «Москву» ни копейки, а также заявил, что всегда читал, читает и будет читать про Москву, но «теперь уже, наверное, без Тимати». И еще сказал, что он горд за молодежь, которая глубоко разбирается в политике.

Нет сомнения в том, что среди поклонников Гуфа найдется немало тех, кто, как и он, думает, что в Москве были выборы мэра. А также тех, кто привык видеть в нем жертву обстоятельств, хорошего в сущности парня, который раз за разом наступает на знакомые грабли. Это его роль, и ей в истории с клипом «Москва» он соответствует на сто процентов.