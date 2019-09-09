Концепция изменилась

Минфин предлагает новый гарантированный пенсионный продукт, который призван прийти на смену так и не дошедшей до публичного обсуждения концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Помимо обещания госгарантий, налоговых льгот и добровольного характера нового инструмента формирования дополнительной пенсии граждане получат возможность конвертировать в него пенсионные накопления. Но в обещания на фоне заморозки взносов в систему обязательного пенсионного страхования и постоянно меняющихся правил игры мало кто верит, ожидая ответов на вопросы про стимулы для граждан и для бизнеса и многие другие.

Минфин 6 сентября сообщил, что направил в Минтруд законопроект «О гарантированном пенсионном продукте» (ГПП). Документ предполагает возможность конвертации в новый стандартизированный продукт по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) пенсионных накоплений граждан, формируемых ими в рамках системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) с 2002 года.

Замминистра финансов Алексей Моисеев уже анонсировал законопроект о модернизации существующей добровольной системы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с привнесением в нее элементов разрабатывавшейся ЦБ и Минфином концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК). При этом и господин Моисеев, и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в конце августа—начале сентября признавали, что речь о введении ИПК пока не идет.

В настоящее время обязательства негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Пенсионного фонда России (ПФР) в рамках системы ОПС перед 76,4 млн застрахованных лиц составляют 4,3 трлн руб. Также в НПФ 6,2 млн человек добровольно формируют пенсии в системе НПО, обязательства по которым составляют около 1,2 трлн руб.

Источники “Ъ” говорили, что новый законопроект предполагает частичный перенос на НПО инфраструктуры, разрабатывавшейся для ИПК. То есть формирования стандартизированной схемы НПО с упрощенным налоговым вычетом и стимулами для бизнеса (см. “Ъ” от 31 августа). Основная цель законопроекта о ГПП — «создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ», подтвердили в Минфине.

Регистрация накопительных счетов граждан будет проводиться центральным администратором (ЦА), также для них предусмотрены налоговые вычеты, а для работодателей — налоговые льготы.

При этом в министерстве подчеркнули «исключительно добровольный порядок присоединения граждан».

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, об ИПК, 6 сентября 2019 года Речь не идет о переименовании. Мы не видим сейчас готовности внедрять эту систему

Собеседники “Ъ” утверждали, что конвертировать в такую стандартизированную схему можно будет не только средства ОПС, но и действующие программы НПО, например, с целью получения стимулов для граждан и для бизнеса. Впрочем, представители ЦБ и Минфина неоднократно говорили о возможности создания системы гарантирования и для действующих пенсионных схем НПО. Как пояснял директор департамента коллективных инвестиций Банка России Кирилл Пронин, она будет «повторять механизм» таковой в рамках ОПС (цитата по ТАСС), а зампред ЦБ Владимир Чистюхин утверждал, что часть средств на системы гарантирования по НПО может быть взята из страховых резервов НПФ (см. “Ъ” от 8 июля).

После принятия системы гарантирования для всех пенсионных резервов система гарантирования для ГПП может быть «скорректирована», утверждает собеседник “Ъ”.

«ГПП — это попытка "продать" ИПК под другим соусом»,— считает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. Однако остается еще много вопросов. «Например, вознаграждение частных фондов более выгодно в ОПС, нежели в НПО»,— указывает эксперт. Кроме того, по его словам, четких параметров налогового стимулирования ни бизнеса, ни граждан пока не видно ни в рамках ИПК, ни в рамках предлагаемого ГПП. Также пока нет ясности ни с системой гарантирования, ни с механизмом конвертации корпоративных НПО, ни с функционалом и тарифами ЦА и т. п. «Вместо комплексного развития накопительной компоненты предлагается ввести новую пенсионную схему ГПП и перевести в нее все обязательства по ОПС и НПО, что в текущих условиях выглядит авантюрно и малореализуемо»,— подчеркивает эксперт.

По словам представителя Минфина, в ближайшее время «планируется представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом», а затем он будет внесен в правительство.

Илья Усов