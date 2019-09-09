Начинающим автомобилистам добавят категорий

Госавтоинспекция предложила новую масштабную реформу подготовки водителей. Получить доступ к вождению мотоцикла станет сложнее: минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет. Перед этим нужно будет два года ездить на маломощном тяжелом мотоцикле — для этого вводится новая подкатегория прав А2. Кроме того, планируется разрешить садиться за руль автомобиля начинающим водителям, не достигшим 18-летия, но при условии «сопровождения» более опытным автомобилистом.

ГИБДД России опубликовала на regulation.gov.ru проект поправок к федеральному закону «О безопасности дорожного движения», содержащий ряд нововведений в области подготовки водителей и обмена прав. Большая часть предложенных нововведений позаимствована из опыта зарубежных коллег.

В частности, изменения коснутся подготовки мотоциклистов.

Сегодня, напомним, им выдают права категории A (общая категория для всех мотоциклов), А1 (легкие мотоциклы мощностью не более 15 л. с. с двигателем объемом до 125 куб. см), М (мопеды с двигателем до 50 куб. см). Права категории А можно получить в 18 лет, А1 и М — в 16 лет. ГИБДД предлагает ступенчатую схему: категорию А можно будет открыть не ранее 20 лет, при этом сначала нужно научиться водить маломощный мотоцикл. Для этого вводится новая подкатегория А2. Она позволяет управлять байками мощностью не более 47 л. с., при этом он не должен быть слишком легким (соотношение мощности к массе — не более 200 ватт (0,27 л. с.) на 1 кг. Под эту категорию подпадают, к примеру, так называемые максискутеры с объемом двигателя не более 400–500 куб. см (например, Sym MaxSym 400i или Honda PCX-150) или легкие мотоциклы серии KTM Duke. Если опыта вождения вообще нет, то права категории А можно будет открыть не раньше 24 лет.

Следующий блок касается доступа к управлению грузовиками и автобусами. При отсутствии стажа минимальный возраст для получения категории С (грузовики максимальной массой от 3,5 т) будет повышен с 18 до 21 года, категории D (автобусы с 8 и более местами) — с 18 до 24 лет. Невозможно будет получить права этих категорий, не имея опыта вождения легковой машины в течение года. Обмен иностранных удостоверений категорий С и D на российские будет происходить только после обучения и сдачи экзаменов в ГИБДД. Граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии, как и сейчас, смогут пользоваться национальными правами, получать российские им не надо.

Еще одно интересное нововведение — возможность несовершеннолетнему гражданину сдать экзамен на права категории B (в 17 лет) и сесть за руль.

Сегодня успешно сдавшим экзамен после обучения приходится ждать год до выдачи прав. По новым правилам подростку можно будет водить машину с «сопровождающим» лицом. Требования к ним пропишут в постановлении правительства. По данным “Ъ”, речь идет о гражданах со стажем вождения не менее пяти лет, возрастом не моложе 23 лет.

Опрошенные “Ъ” эксперты законопроект поддержали. Вождение в сопровождении для 17-летних было введено в Австрии — в качестве сопровождающего лица выступает близкий родственник, квалифицированный водитель с большим стажем вождения, не имеющий серьезных нарушений, говорит президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева: «Когда такую систему в Австрии ввели, то выяснилось, что эта категория водителей — самая безопасная, так как под присмотром родителей ездят все очень аккуратно и постепенно набираются необходимого опыта».

Глава марки Harley-Davidson в России и СНГ Николай Попков поддержал идею ввести подкатегорию А2. «Навыки райдера закрепляются с течением времени,— говорит он.— В Германии пользователь с минимальным стажем вождения младше 24 лет никогда не получит права ездить на литровом спортбайке. Уверен, обсуждаемое нововведение приведет к более осознанному подходу к выбору мотоцикла и сократит число ДТП с неопытными райдерами».

«Зарубежными учеными доказано, что способности мозга человека выполнять многообразные водительские задачи формируются только к 25 годам,— добавляет глава Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников.— Статистика ДТП подавляющего большинства стран подтверждает, что наиболее часто в ДТП попадают 18–25-летние водители. Нужно выдавать права как можно позже. Раньше можно только ступенчато, с рядом ограничений».

Напомним, что в 2018 году ГИБДД России предложила объединить экзамены на «площадке» и в «городе» в единое тестирование, подготовив соответствующее постановление правительства. Идею раскритиковали многие автошколы, с критикой выступили в Минэкономики, о чем неоднократно рассказывал “Ъ”. По сведениям “Ъ”, проект в итоге был доработан, но концепция его сохранена, все разногласия с ведомствами сняты. Сейчас документ находится на согласовании в правительстве.

Иван Буранов