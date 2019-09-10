Играла-играла и выиграла

По итогам единого дня голосования 8 сентября «Единая Россия» выиграла во всех регионах, кроме Хабаровского края, заявили представители партии после подведения итогов голосования. Впрочем, и в ряде губернаторских кампаний, и на некоторых кампаниях по выборам региональных законодательных собраний кандидаты предпочитали не подчеркивать свою связь в ЕР. А количество мест, контролируемых партией в обновленных законодательных собраниях, сократилось практически везде, кроме Татарстана. В самой партии пока только готовятся оценить политические последствия избирательной кампании 2019 года.

Предварительные итоги выборов 8 сентября настроили представителей «Единой России» на оптимистический лад. По сравнению с прошлым годом, когда поддержанные партией кандидаты в губернаторы столкнулись с перспективой второго тура в четырех регионах, и никто из них не смог его выиграть, шестнадцать губернаторских кампаний, завершенных в одно касание, выглядели как убедительная победа.

Впрочем, среди вновь избранных губернаторов немало таких, кто предпочел самовыдвижение, и теперь их выигрыш не может быть записан в партийный актив.

Самовыдвижение выглядело как один из технологических приемов, на которые партия рассчитывала в ходе выборов, как на инструмент если не укрепления, то хотя бы сохранения своих позиций. После выборов оценки утратили однозначность. «Мы смотрим, как развиваются события,— осторожно заметил глава ЕР, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения партийного штаба в Санкт-Петербурге, где в первом туре победил самовыдвиженец Александр Беглов.— Сейчас очень много разговоров о так называемых самовыдвиженцах, хорошо это? Не очень хорошо? Надо все взвесить, надо все проанализировать, определенные уроки извлечь надо и из этой истории. Может быть, нам и не нужно подобную модель использовать, потому что она вряд ли нам что-то добавляет, но вот что отнимает в таких случаях — это точно». Отметим, самовыдвижение было использовано кандидатами партии на выборах в Московскую городскую думу. По их итогам представительство партии в столичном парламенте снизилось. А доля мандатов, контролируемых оппозицией, напротив, утроилась, причем выросло и число партий, представленных в законодательном собрании.

В целом доля мандатов ЕР в обновленных законодательных собраниях регионов — их выборы прошли в 13 субъектах РФ — показала тенденцию к снижению.

Наибольший провал произошел на выборах в законодательное собрание Хабаровского края — в одном из регионов, где партийные кандидаты проиграли губернаторские выборы год назад. Из 36 кресел в региональном парламенте ЕР контролировала 30, но в обновленном составе партию будет представлять один, максимум два депутата. Собеседники “Ъ”, близкие к администрации президента, отмечают, что такая ситуация может рассматриваться как тактически выгодная для партии, которая за два года до выборов в Госдуму хотя бы в одном регионе оказалась избавлена от необходимости отвечать за все просчеты региональной власти. Оппозиционный губернатор Сергей Фургал, напротив, теперь несет полную ответственность за происходящее в регионе. Впрочем, в ЛДПР, которая одержала практически полную победу в Хабаровском крае, уже заявили о готовности распространить хабаровский опыт и на другие российские регионы.

По итогам 8 сентября выросло лишь представительство ЕР в Госсовете Татарстана. Сократилась даже доля партии в парламентах Крыма: из 24 кресел в городском заксобрании Севастополя за партией осталось 15 вместо прежних 22, представительство в Госсовете Крыма сократилось на 10 кресел. Эксперты напоминают, что оба собрания впервые избирались после присоединения полуострова к РФ на волне «крымского консенсуса», значение которого пять лет спустя уменьшилось. В других регионах сокращение доли ЕР выражено меньше, и цифры еще могут чуть измениться после самоопределения депутатов, избранных в одномандатных округах, однако едва ли это кардинально изменит ситуацию.

Отметим, что увеличение доли одномандатных округов до выборов также рассматривалось как одна из технологий, способных укрепить позиции партии.

Перед нынешней кампанией доля пропорционального голосования на выборах в заксобрания была существенно снижена в Марий Эл, Алтае, Хабаровском крае и Тульской области, а также более чем в половине кампаний по голосованию в гордумы. После выборов источник “Ъ”, близкий к партии, заявил, что «на текущий момент нет однозначного мнения относительно перехода на одномандатную систему, но пока ее можно оценить скорее негативно, это провальная практика».

Согласно ВЦИОМу, на 1 сентября этого года электоральный рейтинг «Единой России» составлял 32,8%. За текущий год он ни разу не преодолевал планку в 36%, что случалось в 2018 году. В какой-то момент ЕР стала терпеть один имиджевый удар за другим. Вначале в 2018 году Владимир Путин решил выдвинуться на президентские выборы в качестве самовыдвиженца: возможно, это не нанесло партии прямого урона, но атмосфера выборов 2016 года, когда Владимир Путин назвал ЕР «точкой сборки страны», ушла. Впоследствии, по мнению ряда собеседников “Ъ” в экспертном сообществе, партия власти стала жертвой пенсионной реформы: партийцев заставили ее поддержать и выступать ее публичными адвокатами. Источник “Ъ”, близкий к администрации президента, утверждает, что сама партия воспринимается нынешней властью в первую очередь как «инструмент».

Замсекретаря Генсовета «Единой России» депутат ГД Ольга Баталина считает, что «попытки некоторых местных элит отойти на шаг в сторону от ЕР и обойтись без нее в избирательных кампаниях провалились». Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак пообещал «еще проанализировать результаты», но обращает внимание на то, что «там, где кандидат выдвинут от партии, где партия формировала список, мы получаем лучшие результаты». «Доверие к партии есть, но только там, где есть реальная работа,— отметил господин Турчак.— Конфетно-букетный период с избирателями у оппозиционных губернаторов рано или поздно заканчивается, а мы должны потратить это время на то, чтобы провести работу над ошибками, стать эффективнее и сильнее».

Политолог Михаил Виноградов отмечает, что тактически единый день голосования был в целом успешным для ЕР. По его словам, многое теперь будет зависеть от того, будет ли проведена масштабная переконфигурация партии перед выборами в 2021 года, или в Кремле решат не ломать уже существующую. «ЕР жила в ожидании переформатирования с 2011 года, когда был создан Общероссийский народный фронт, и может существовать и дальше»,— заключает господин Виноградов. «Выборы этого года позволят делать выводы на будущее о реформировании партсистемы, а думская кампания 2021 года окончательно определит будущее ЕР,— говорит политолог Ростислав Туровский.— Если к этому времени партия не решит вопрос со своим позиционированием и идентичностью, она рискует раствориться и окончательно потерять интерес элиты к себе».

Источник “Ъ”, близкий к администрации президента, отмечает, что в партии были готовы и к худшим итогам этой кампании.

Дальнейшая работа единороссов, по его словам, будет сосредоточена прежде всего на различных социальных проектах, которые помогут выявить и решать наиболее острые для различных категорий населения проблемы, и это, возможно, поможет вернуть доверие избирателей. Источник “Ъ” не ожидает принятия существенных решений по вопросу будущего партии до 2021 года: во всяком случае, о кардинальном ребрендинге партии речь, по его словам, не идет.

Людмила Сергеева, Андрей Винокуров