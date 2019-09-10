Цены на машины разгонят утильсбором

Как выяснил “Ъ”, правительство с 1 января может существенно повысить утилизационный сбор на автомобили. Индексацию предлагает Минпромторг, чтобы сохранить барьер для импорта автомобилей после очередного — и последнего — снижения пошлин на ввоз готовых машин в РФ. В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте — на 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.

По данным “Ъ”, Минпромторг подготовил и направил в правительство предложения по очередному повышению ставок утилизационного сбора на машины с 1 января 2020 года. Индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин, говорят источники “Ъ”. Повышение ставок призвано сохранить барьер для импорта на уровне 30% от стоимости, то есть на уровне исходной ставки пошлин.

Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, но с 2014 года его формально распространили на весь рынок, а локализованным в РФ автоконцернам выписали взамен промышленные субсидии. Компенсация происходит автоматически при каждом увеличении сбора. За январь—май 2019 года, по данным «Автостата», доля импортных машин на рынке РФ составила 15% (в 2018 году, по данным PwC,— 16%).

В 2016 году сбор уже был проиндексирован на 65%. В правительстве объясняли это девальвацией рубля, а источники “Ъ” считали компенсацией очередного снижения пошлин в рамках вступления в ВТО.

В 2018 году сбор был еще раз повышен с 1 апреля, в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%. После этого увеличились и цены на автомобили. Эффект от повышения утильсбора в 2018 году составил 39,3 млрд руб., говорилось в пояснительной записке к проекту бюджета 2019 года, сбор от импортных автомобилей составил 49,4 млрд руб., от произведенных в РФ — 159,6 млрд руб.

Вопрос очередной индексации утильсбора российские концерны поднимали на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака еще в декабре 2018 года под предлогом якобы снижения поступлений от него в бюджет (см. “Ъ” от 10 декабря). Повышение ставок утильсбора в 2019 году, по оценкам Минпромторга, в среднем составит около 80%, говорит один из источников “Ъ”. Другие собеседники “Ъ” уточняют, что индексация вновь будет неравномерной. Так, на легковые автомобили рост составит в среднем 110%, минимальной индексация будет для машин с объемом двигателя меньше литра (около 46%), максимальная — с двигателем более 3,5 литра (145%).

Источники “Ъ” говорят, что расчеты еще должны оценить в ФТС, также нужно учитывать фактор акциза, который рассчитывается от мощности автомобиля (в лошадиных силах), исполняя, как и утильсбор, роль барьера для импорта.

Его принимали во внимание при индексации 2018 года, отмечают собеседники “Ъ”. По их мнению, процесс будет идти «в спокойном режиме», а решение о величине сбора появится к декабрю.

Снижение импортных пошлин в 2019 году — последнее, отмечает Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала», поэтому формально нового роста утильсбора быть не должно. Но исключать этого нельзя, так как на уровень защиты внутреннего рынка влияют не только пошлины, но и курсы валют: утильсбор платится в рублях, и его доля в цене импортного автомобиля при ослаблении рубля снижается.

Утильсбор заложен в стоимость всех автомобилей, в том числе и произведенных в РФ, его доля в цене составляет несколько десятков тысяч рублей, отмечает Сергей Удалов из «Автостата». Удорожание импортных автомобилей на фоне повышения ставок сбора может потянуть за собой рост цен и на локализованные машины, потому как прямых компенсаций утильсбора формально нет, добавляет эксперт. По его мнению, на фоне снижения доходов населения резкое повышение цен отпугнет покупателей, поэтому ряд концернов пойдет на постепенное повышение — в целом на 2–4%.

Ольга Никитина