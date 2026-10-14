В Турции остановили вещание оппозиционного телеканала Halk TV
В редакции турецкого оппозиционного телеканала Halk TV в Стамбуле рано утром начался полицейский рейд. Вещание остановлено. Назначено внешнее управление, сообщил сам канал.
В заявлении телеканала указано, что его редакционная политика вызывала критику со стороны многих влиятельных политиков Турции.
«С этого дня вещание канала будет под контролем Турецкого фонда страхования сберегательных вкладов (назначен временным управляющим. — "Ъ"). Полиция продолжает обыск. Журналистам запретили заходить в здание», — уточнили в Halk TV.