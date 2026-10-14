В России растет количество аварий по вине водителей электросамокатов
14.10.2026, 09:00
ГИБДД России опубликовала данные, согласно которым в России за девять месяцев 2026 года произошло более 4 тыс. ДТП с участием лиц, управлявших средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Это на 37% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В этих авариях погибли 68 человек и 4,2 тыс.— пострадали. Больше всего таких ДТП произошло в Москве (661), Санкт-Петербурге (369) и Краснодарском крае (236).
Ассоциация операторов микромобильности и цифровая платформа «Мобилитика» дополнительно проанализировали карточки ДТП, которые также содержатся в отчетности Госавтоинспекции. Из проведенного анализа следует, что в 1,8 тыс. зарегистрированных ДТП участвовали электросамокаты, которые принадлежат частным лицам. Именно на частные СИМы приходится почти 60% общего прироста аварийности. Из 60 погибших, попавших в статистику, 47 — ехали на электросамокатах, которые граждане купили самостоятельно.
«Проблема частных СИМов стоит остро,— комментирует ситуацию директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.— Только через Ozon за последний год было продано около 300 тыс. СИМов. Их стремительная популярность связана с тем, что, с одной стороны, чем больше осложняется работа кикшеринга в городах, тем чаще покупаются частные СИМы. С другой стороны, частный электросамокат неуловим и не имеет автоматических ограничений, в отличие от прокатных (скорость, зоны сниженной скорости, зоны запрета движения, авторизация и пр.), что позволяет безнаказанно обходить ПДД».
Проблема нарушителей на самокатах обсуждалась в Совете федерации 30 сентября 2026 года. На невозможность проконтролировать частные СИМы жаловался, в частности, заместитель главы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин. Минтранс России пообещал представить в ближайшее время комплексные изменения в законодательство, в которых введут в том числе обязательную регистрацию всех электросамокатов независимо от формы собственности с получением номеров и минимальный возраст катающихся — 16 лет.
Газета «Коммерсантъ» №190от 14.10.2026, стр. 5