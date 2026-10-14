В России растет количество аварий по вине водителей электросамокатов

«Проблема частных СИМов стоит остро,— комментирует ситуацию директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.— Только через Ozon за последний год было продано около 300 тыс. СИМов. Их стремительная популярность связана с тем, что, с одной стороны, чем больше осложняется работа кикшеринга в городах, тем чаще покупаются частные СИМы. С другой стороны, частный электросамокат неуловим и не имеет автоматических ограничений, в отличие от прокатных (скорость, зоны сниженной скорости, зоны запрета движения, авторизация и пр.), что позволяет безнаказанно обходить ПДД».