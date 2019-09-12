Агенты с минтрудным будущим

Министерство труда считает необходимым отменить норму по потере инвестиционного дохода гражданами в случае досрочного перехода из одного пенсионного фонда в другой. Впрочем, для начала министерство хочет запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать агентов, функцию которых выполняют банки, страховщики, брокеры и т. п. Это попытка простыми запретительными мерами решить сложный вопрос, поскольку власти пока не могут справиться с неправомерными переводами накоплений, из-за которых происходят многомиллиардные потери граждан, считают эксперты.

Минтруд считает «необходимым внести изменения в законодательство с целью исключения финансовых потерь (в виде изъятия инвестиционного дохода или невосполнения убытков)» граждан в случае досрочной смены клиентами фондов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), сообщили вчера “Ъ” в министерстве. Его представитель отметил: «Принятие таких изменений будет способствовать усилению защиты прав граждан при формировании пенсионных накоплений».

Согласно действующему законодательству, гражданин имеет право переводить пенсионные накопления без потерь один раз в пять лет. В случае более частных переходов он лишается инвестиционного дохода, накопленного с момента предыдущего перехода. По данным Счетной палаты, с 2015 года граждане потеряли 108,4 млрд руб. (см. “Ъ” от 31 июля).

В ЦБ считают, что проблема теряемого гражданами инвестдохода должна быть решена по-другому. Зампред ЦБ Владимир Чистюхин неоднократно говорил, что для ОПС должна быть использована система, разработанная ранее для ИПК: перевод накопленного тела пенсионных накоплений — через пять лет, а новых взносов — сразу же.

Пока это предложение Минтруда не обрело вид документа. Однако министерство уже сейчас предлагает серьезно ограничить привлечения клиентов по ОПС. Это следует из разработанного им проекта поправок в закон «О НПФ» (с ними ознакомился “Ъ”, его рассылку подтвердили в министерстве), который предполагает запрет для фондов «привлекать посредников (агентов) в целях заключения договоров об обязательном пенсионном страховании (ОПС)». Законопроект также предполагает отказ от одного из каналов подачи заявления в Пенсионный фонд России (ПФР) — через представителя, действующего на основании доверенности.

Таким образом, в случае принятия законопроекта подать заявление на смену фонда можно будет, лишь лично явившись в отделение ПФР либо отправив заявление через Единый портал госуслуг (см. “Ъ” от 12 августа).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что штрафы, которые должны были ограничить досрочные переходы, по сути, не действуют: «Досрочные переходы стали основной формой смены страховщика».

Их доля составляет 98%. По мнению министерства, одной из причин такого количества подаваемых заявлений о досрочном переходе является финансовая заинтересованность агентов НПФ. Принимаемые же меры для ограждения граждан от недобросовестных практик недостаточны. «Предлагаемые нормы направлены на устранение рисков фальсификации заявлений о досрочном переходе, а также на недопущение введения в заблуждение граждан относительно последствий досрочной смены страховщика недобросовестными участниками пенсионного рынка через агентов НПФ»,— рассказал представитель Минтруда. В ЦБ заявили, что позиция по этому предложению пока не сформирована, в Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

По словам представителя НПФ «Сафмар», в случае принятия поправки к закону «О НПФ» начнут действовать «минимум со следующего года, а в этом году люди продолжат терять деньги». Поэтому, по его словам, сейчас «надо просто ограничить желание стимулировать граждан переходить досрочно, с потерей инвестдохода, и оплачивать только срочные переходы». «Инициатива Минтруда — это попытка найти простой ответ на сложный вопрос, поставленный перед правительством миллиардными потерями граждан»,— говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его словам, запрет на деятельность агентов не будет способствовать осознанному выбору клиентами фонда, поскольку ОПС, как, например, и страхование имущества или добровольные пенсионные программы,— это продукт, о котором люди не думают, если им про него не рассказать. «Банки, страховщики, брокеры как раз и являются проводниками такой информации. Отменив продажи через них, мы просто уберем этот продукт из жизни россиян, и даже отмены штрафных санкций не понадобится»,— отмечает господин Околеснов.

Илья Усов