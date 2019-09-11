Розыск в Шамбалу не ведет

Более 200 млрд руб. могло быть выведено из Промсвязьбанка его бывшими совладельцами братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, которых Басманный райсуд по ходатайству Следственного комитета России (СКР) заочно арестовал для международного розыска. Защита братьев утверждала, что, не вызвав их надлежащим образом на следственные действия, в СКР всего за неделю организовали их уголовное преследование и розыск.

Выступая в Басманном райсуде, следователь СКР рассказал, что в отношении братьев Ананьевых возбуждено несколько уголовных дел. В соответствии с ними бывшим совладельцам одного из крупнейших банков страны инкриминируются растрата в особо крупном размере, причинение имущественного ущерба и отмывание похищенного (ч. 4 ст. 160, ст. 165 и ст. 174 УК РФ).

Общая сумма ущерба, отметил следователь, может превысить 200 млрд руб., а пока в СКР сосредоточились на изучении растрат, совершенных в декабре 2017 года.

Тогда, по версии обвинения, братья Ананьевы провели несколько противоправных сделок, выведя из банка 66 млрд руб. и $577 млн. Большая часть этих денег, 50 млрд. руб. и $505 млн, с 12 по 14 декабря была отправлена из Промсвязьбанка в Promsvyaz Capital B. V., конечным бенефициаром которого является Алексей Ананьев.

Следователь рассказал, что первое дело, о растрате, было возбуждено 30 августа. 4 сентября братьев Ананьевых вызвали на допрос, а затем объявили в федеральный розыск, потому что в комитете они так и не появились. 6 сентября им предъявили заочное обвинение в растрате, а 10 сентября объявили в международный розыск. Для организации последнего необходима санкция суда — в него и обратилось следствие, попросив арестовать братьев на два месяца с момента их экстрадиции из-за границы в Россию или задержания внутри страны.

На последнее обстоятельство следователь практически не надеялся. Он заявил, что братья находятся за границей, в связи с этим могут оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Представитель Промсвязьбанка, признанного потерпевшей стороной от действий братьев Ананьевых, поддержал их арест, сообщив о двух десятках договоров, под которые незаконно выводились деньги из финансовой структуры. В них речь шла о кредитованиях, приобретении якобы ценных бумаг и других сделках, которые потерпевшие и следствие считают противоправными.

Адвокат Алексея Ананьева Алексей Кирсанов, предложив ограничиться в его отношении любой мерой пресечения, не связанной с арестом, отметил, что следствие, по его мнению, слишком торопится. Во всяком случае, за срок чуть больше недели были закончены действия, на которые уходят целые месяцы. При этом, отметил защитник, его клиент никаких вызовов на следственные действия не получал и вообще не знает об уголовном преследовании. Алексей Ананьев, по версии защиты, являлся председателем совета директоров банка, а эта должность не предполагает совершения каких-либо операционных действий. Таким образом, считают адвокаты, он не мог быть причастен к выводу средств из Промсвязьбанка. Ну а если подобные операции и совершались, то они относятся к преступлениям, связанным с предпринимательской деятельностью, за которые не арестовывают. Другой защитник, Александр Вершинин, полагал, что новой администрации Промсвязьбанка вначале надо дать возможность урегулировать спор со старой в Арбитражном суде Москвы (по части претензий стороны заключили мировые соглашения), а уже затем осуществлять уголовное преследование. Судью Артура Карпова эта версия не удовлетворила, и он заочно арестовал Ананьева-старшего.

Адвокат Дмитрия Ананьева Кирилл Павлов попросил судью Юлию Сафину перенести слушания, так как он только вступил в дело и еще не успел изучить его материалы. Прокурор поддержал адвоката, чтобы не нарушать право его клиента на полноценную защиту, но потерпевший и следователь убедили служительницу Фемиды продолжить разбирательство. В итоге Ананьев-младший был заочно арестован по тем же основаниям, что и его брат.

Интересно, что никто из защитников так и не сообщил, где сейчас находятся братья. «Может, в Шамбале, а может, на базе подлодок Третьего рейха»,— сказал один из них.

По информации следствия, Ананьев-старший пребывает в Лондоне.

Алексей Соковнин