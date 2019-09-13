Инвестор выдохнул Ozon

Один из крупнейших российских IT-инвесторов Леонид Богуславский вышел из капитала онлайн-ритейлера Ozon, долей в котором владел 19 лет. По данным источников “Ъ”, его пакет в компании мог стоить около 3,2 млрд руб. Его приобрели основные акционеры Ozon — Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и АФК «Система».
Основатель RTP Global Леонид Богуславский выходит из уставного капитала Ozon Holdings Ltd (головная компания интернет-ритейлера Ozon), продав свой пакет основным акционерам BVCP и АФК «Система», сообщил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. Господин Богуславский подтвердил выход из Ozon, не уточнив размер доли и покупателей. В пресс-службе Ozon на запрос не ответили, в АФК «Система» и BVCP от комментариев отказались.
«Я был инвестор-акционер и член совета директоров Ozon 19 лет. По вложениям денег это была очень большая инвестиция RTP Global. Было хорошее предложение на выкуп нашего пакета акций, и мы довольны сделкой, так как заработали на вложенный капитал. Ozon — быстрорастущая и большая компания с хорошими перспективами. Однако 19 лет — очень большой срок для инвестора»,— заявил “Ъ” Леонид Богуславский. Опыт в капитале Ozon он называет «бесценным»: он «очень помог выйти в качестве инвесторов на международный рынок».
Ozon основан в 1998 году Александром Егоровым и Дмитрием Рудаковым. В декабре 1999 года основатели подписали договор о продаже контрольного пакета акций фонду ru-Net Holdings, который был создан Леонидом Богуславским вместе с западными Baring Vostok Group, UFG и Rex Capital, а позже, в октябре 2018 года, переименован в RTP Global. Контрольный пакет компании тогда обошелся ru-Net Holdings в $3 млн. Ozon был одной из двух первых инвестиций ru-Net Holdings: позже, в 2000 году, фонд также вложился в «Яндекс», за 35% в капитале которого заплатил $5,27 млн. Сейчас фонды Леонида Богуславского владеют долями в 2GIS, онлайн-кинотеатре ivi, сервисе распродаж Mamsy, платформе автоматизации колл-центров Dasha.AI и др.
Перед выходом из Ozon Леонид Богуславский владел около 8% компании, он выходил из капитала в два раунда, по итогам второго из которых компания была оценена в сумму около 40 млрд руб., говорит источник “Ъ”, осведомленный о сделке.
По данным кипрского реестра на 12 сентября, два фонда Baring Vostok владеют в совокупности 42% Ozon, у структур АФК «Система» — 37,2% ритейлера, также среди акционеров — Index Ventures с долей 4,5% и UFG с 2,9% и другие инвесторы.
По итогам 2018 года Ozon занял около 4,5% российского рынка онлайн-ритейла, который оценивается в 1,3 трлн руб., следует из данных Data Insight. В первом полугодии 2019 года рынок вырос к аналогичному периоду 2018-го на 25%, до 725 млрд руб., а выручка Ozon — примерно на 80%, оценивает Data Insight. В результате такого роста по итогам 2019 года интернет-магазин займет уже 6% всего онлайн-ритейла в стране и станет третьим среди всех российских онлайн-магазинов после Wildberries и «Ситилинк», прогнозирует партнер Data Insight Федор Вирин. Ранее в самом Ozon также говорили, что выручка компании растет ежегодно на 70–80% в год, что превышает темп роста рынка.
В 2019 году, как сообщал “Ъ”, Ozon готовит новый инвестраунд, объем которого может составить более $200 млн. Выход RTP Global вряд ли серьезно скажется на перспективах привлечения Ozon инвестиций, считает начальник отдела инвестиционных идей «БКС Брокер» Нарек Авакян: Для западного мира смена собственников и акционеров — обычная практика, просто в России частных инвесторов пока очень немного, поэтому любой выход рассматривается как потенциально имеющаяся проблема. На самом деле это просто текущий процесс, ничего драматичного».
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