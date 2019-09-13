Инвестор выдохнул Ozon

Один из крупнейших российских IT-инвесторов Леонид Богуславский вышел из капитала онлайн-ритейлера Ozon, долей в котором владел 19 лет. По данным источников “Ъ”, его пакет в компании мог стоить около 3,2 млрд руб. Его приобрели основные акционеры Ozon — Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и АФК «Система».

Основатель RTP Global Леонид Богуславский выходит из уставного капитала Ozon Holdings Ltd (головная компания интернет-ритейлера Ozon), продав свой пакет основным акционерам BVCP и АФК «Система», сообщил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. Господин Богуславский подтвердил выход из Ozon, не уточнив размер доли и покупателей. В пресс-службе Ozon на запрос не ответили, в АФК «Система» и BVCP от комментариев отказались.

«Я был инвестор-акционер и член совета директоров Ozon 19 лет. По вложениям денег это была очень большая инвестиция RTP Global. Было хорошее предложение на выкуп нашего пакета акций, и мы довольны сделкой, так как заработали на вложенный капитал. Ozon — быстрорастущая и большая компания с хорошими перспективами. Однако 19 лет — очень большой срок для инвестора»,— заявил “Ъ” Леонид Богуславский. Опыт в капитале Ozon он называет «бесценным»: он «очень помог выйти в качестве инвесторов на международный рынок».

Ozon основан в 1998 году Александром Егоровым и Дмитрием Рудаковым. В декабре 1999 года основатели подписали договор о продаже контрольного пакета акций фонду ru-Net Holdings, который был создан Леонидом Богуславским вместе с западными Baring Vostok Group, UFG и Rex Capital, а позже, в октябре 2018 года, переименован в RTP Global. Контрольный пакет компании тогда обошелся ru-Net Holdings в $3 млн. Ozon был одной из двух первых инвестиций ru-Net Holdings: позже, в 2000 году, фонд также вложился в «Яндекс», за 35% в капитале которого заплатил $5,27 млн. Сейчас фонды Леонида Богуславского владеют долями в 2GIS, онлайн-кинотеатре ivi, сервисе распродаж Mamsy, платформе автоматизации колл-центров Dasha.AI и др.

Перед выходом из Ozon Леонид Богуславский владел около 8% компании, он выходил из капитала в два раунда, по итогам второго из которых компания была оценена в сумму около 40 млрд руб., говорит источник “Ъ”, осведомленный о сделке.

Таким образом, весь пакет бизнесмена мог стоить около 3,2 млрд руб.

По данным кипрского реестра на 12 сентября, два фонда Baring Vostok владеют в совокупности 42% Ozon, у структур АФК «Система» — 37,2% ритейлера, также среди акционеров — Index Ventures с долей 4,5% и UFG с 2,9% и другие инвесторы.

По итогам 2018 года Ozon занял около 4,5% российского рынка онлайн-ритейла, который оценивается в 1,3 трлн руб., следует из данных Data Insight. В первом полугодии 2019 года рынок вырос к аналогичному периоду 2018-го на 25%, до 725 млрд руб., а выручка Ozon — примерно на 80%, оценивает Data Insight. В результате такого роста по итогам 2019 года интернет-магазин займет уже 6% всего онлайн-ритейла в стране и станет третьим среди всех российских онлайн-магазинов после Wildberries и «Ситилинк», прогнозирует партнер Data Insight Федор Вирин. Ранее в самом Ozon также говорили, что выручка компании растет ежегодно на 70–80% в год, что превышает темп роста рынка.

В 2019 году, как сообщал “Ъ”, Ozon готовит новый инвестраунд, объем которого может составить более $200 млн. Выход RTP Global вряд ли серьезно скажется на перспективах привлечения Ozon инвестиций, считает начальник отдела инвестиционных идей «БКС Брокер» Нарек Авакян: Для западного мира смена собственников и акционеров — обычная практика, просто в России частных инвесторов пока очень немного, поэтому любой выход рассматривается как потенциально имеющаяся проблема. На самом деле это просто текущий процесс, ничего драматичного».

Валерия Лебедева, Владислав Новый, Юлия Тишина, Дмитрий Шестоперов