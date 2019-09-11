Здоровый образ долга

Индекс кредитного здоровья, рассчитываемый на основе данных бюро кредитных историй, во втором квартале показал рост впервые за полтора года. Участники рынка полагают, что причиной стали нововведения в регулировании и бурное увеличение кредитования. Впрочем, эксперты отмечают, что вряд ли это долгосрочное явление, и ожидают скорого выхода на просрочку значительного числа недавно выданных кредитов.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), во втором квартале 2019 года индекс кредитного здоровья составил 92 пункта, увеличившись на один пункт по сравнению с предыдущим кварталом. Рост показателя был зафиксирован впервые за полтора года.

Индекс кредитного здоровья рассчитывается с конца 2008 года как отношение «плохих» долгов к их общему объему. В качестве «плохих» рассматриваются займы, выданные за последние шесть месяцев и просроченные более чем на 60 дней. Исходное значение индекса было установлено на уровне 100 пунктов. В конце 2011 — начале 2012 года он находился на рекордных значениях в 114–115 пунктов. Во втором квартале 2016 года индекс достиг минимальной отметки — 89 пунктов. Восстановление индекса продолжалось до третьего квартала 2018 года, после чего вновь началось снижение.

Как отмечает директор по скорингам компании FICO Елена Конева, качество кредитов, выданных после 2015 года, существенно выше более ранних займов. «"Свежие" кредиты постепенно вытесняют из кредитного портфеля более проблемные "старые" займы,— говорит она.— Тем не менее объем "плохих" долгов остается существенным». По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, сейчас в клиентских базах банков в основном «качественные» заемщики, при этом в краткосрочной перспективе и при существующих макроэкономических показателях предпосылок для серьезных изменений нет.

«С введением с 1 октября обязанности кредиторов рассчитывать показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, для части не очень ''качественных'' заемщиков доступ к кредитным средствам будет серьезно затруднен»,— добавляет он. По мнению заместителя гендиректора ОКБ Николая Мясникова, тенденция к постепенному улучшению качества кредитного портфеля и снижению доли «плохих» долгов наблюдается на фоне активного роста кредитного портфеля. «В перспективе оказать негативное влияние на рост просрочки может отсутствие роста реальных доходов населения,— полагает он.— Однако меры регулятора, направленные на охлаждение рынка розничного кредитования, скорее всего, позволят сохранить качество портфелей на приемлемом уровне».

Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ, на встрече с банкирами 31 января Бурный рост банковского потребительского кредитования на фоне стагнации реальных доходов населения может создать угрозу для финансовой стабильности и небезопасен с точки зрения самих заемщиков.

Банкиры отмечают, что рост индекса незначительный. В банке «Русский стандарт» указывают, что «после введения таких мер ЦБ, как установление надбавок к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита, большинство банков начали ужесточать требования к долговой нагрузке заемщиков, более избирательно подходят к кредитованию в высокорисковых сегментах». По словам руководителя управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексея Крамарского, минимальный уровень просрочки удается сохранять только банкам, которые придерживаются консервативного подхода в отношении кредитных рисков. «На рост индекса мог повлиять бурный рост кредитования, в первом полугодии 2019 года было выдано много новых кредитов, которые еще просто не имели возможности выйти в просрочку»,— указывает он.

Эксперты не ожидают, что индекс кредитного здоровья будет и дальше показывать положительную динамику. «Повышение индекса, скорее всего, носит краткосрочный характер, и отчасти результатом стал более осторожный подход банков к кредитованию,— говорит главный экономист ''ПФ Капитала'' Евгений Надоршин.— Также банки постарались предложить рефинансирование значительному числу заемщиков, в том числе и тем, кто по каким-то причинам плохо справлялся с кредитной нагрузкой». Однако небольшое снижение ставки, которое банки могли предложить закредитованным заемщикам, принципиально картины не изменит, продолжает эксперт. «Предпосылок для значительного роста доходов населения, а значит, и улучшения платежеспособности, нет, поэтому в ближайшее время мы, вероятно, увидим выход этой внушительной категории заемщиков на просрочку по новым рефинансированным кредитам»,— заключает он.

Светлана Самусева