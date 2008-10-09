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11 октября, пятница
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Новости
07:05
Главные новости к утру 11 октября
03:29
Госдеп назвал условия для санкций против Турции за операцию в Сирии
02:29
Суд в США отпустил под залог двух задержанных бизнесменов советского происхождения
08:34
К делу Калви приобщили оценку спорных акций в 4,5 млрд рублей
07:58
Чукотка и Якутия стали лидерами по числу новых случаев заболевания алкоголизмом
07:30
Минобороны опубликовало документы о Рижской операции
07:15
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
06:55
МИД Украины анонсировал скорое возвращение задержанных в Керченском проливе кораблей
06:45
В Москве задержали подозреваемую в организации вывода за рубеж более 1 млрд рублей
06:35
Число погибших из-за вейпинга в США превысило 20 человек
06:25
СМИ: Лондон предложил ЕС заключить ограниченное соглашение о свободной торговле
05:56
Число ликвидированных Турцией боевиков в Сирии превысило 220 человек
05:46
«Вертолеты России» объединят два своих конструкторских бюро в центр вертолетостроения
05:26
СПЧ счел недоказанным преступление фигуранта «московского дела» Котова
04:57
Суд в США приостановил процесс по делу ЮКОСа до мая 2020 года
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(обновлено: 10.10.2019)
Отношения членов СНГ
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6
Будущее СНГ усмотрели в прошлом
МИД РФ предлагает членам Содружества создать комиссию историков
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«Русский язык сохранится там, где будет экономическая выгода»
СНГ скрепляют сотрудничеством в области инноваций
Далеко идущие интеллекты
Что решили премьеры на заседании совета глав правительств СНГ
47
Не врозь с осложнениями
Как Россия будет строить отношения с ближайшими соседями в 2019 году
4
Управление с приграничными возможностями
Владислава Суркова освободили от кураторства СНГ
5
Никол Пашинян пришелся к саммиту
Как премьер Армении стал нечужим среди своих
6
«Неприемлемо представлять Содружество в качестве враждебной украинцам организации»
Постпред России при СНГ о возможном выходе Украины из организации
4
Киев прощается, но не уходит
Петр Порошенко поручил начать формальную процедуру выхода Украины из СНГ
14
Разговор с пустым креслом
Украина проигнорировала встречу министров стран СНГ
7
Торговле в СНГ не хватает свободы
Пока росту оборота препятствуют внутренние барьеры
Содружество неутомимых государств
Как министры иностранных дел СНГ работали там, где обычные люди отдыхают
1
В Казани сомкнули союзы
Премьеры обсудили оптимизацию СНГ и барьеры ЕАЭС
24
Борьба за мир во всем море
О чем поспорили в Стамбуле черноморские державы и кто их примирял
2
Содружество непуганых государств
Бомбежка Сирии в повестку заседания СНГ не вместилась
Казахстан и Азербайджан рассчитались на первый-второй
Составлен рейтинг инвестиционной привлекательности восьми постсоветских республик
1
СНГ объединяют госзакупками
Россия готова поделиться госзаказом с союзными поставщиками
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Как СНГ на голову
Успехи содружества тревожат его участников
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Кто спасает архитектурные памятники
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Через зеркало к звездам
История самого большого телескопа России
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Учителя при власти
Кто из известных политиков начинал трудовой путь в системе образования
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Нобелевские лауреаты—2019: кто и за что получил премию
Борис Немцов в ответах на вопросы “Ъ”
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ЦБ расширяет границы эксперимента по удаленной идентификации
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Приложения
Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия