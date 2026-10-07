Южный Кавказ сулит горы возможностей

Президент России Владимир Путин 8 октября начнет визит в Туркменистан, где пройдет 27-й саммит СНГ, приуроченный к 35-летию этой организации. Впервые в истории во встрече лидеров постсоветских государств в качестве гостя примет участие президент Ирана Масуд Пезешкиан. Одной их ключевых тем саммита станет активизация регионального сотрудничества с участием Ирана и Турции. Для России встречи на саммите СНГ открывают возможности вновь заявить о своем лидерстве на Южном Кавказе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите лидеров стран СНГ в Кремле, 8 октября 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите лидеров стран СНГ в Кремле, 8 октября 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

О подготовке к открывающемуся 8 октября саммиту СНГ в Туркменистане, приуроченному к 35-летнему юбилею Содружества, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Свое участие подтвердили девять глав государств СНГ: помимо Туркменистана и России, это президент Азербайджана, премьер-министр Армении, президент Беларуси, президент Киргизии, президент Казахстана, президент Таджикистана, президент Узбекистана. И впервые в истории СНГ на заседание саммита в расширенном составе приглашен президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан»,— сообщил Юрий Ушаков.

По его словам, «укрепление связей на пространстве СНГ является приоритетным направлением нашей внешней политики». «Естественно, лидеры в ходе заседания в закрытом формате могут обсудить любые темы»,— добавил помощник президента Путина.

Отвечая на вопрос журналистов, проведет ли российский президент отдельную встречу с премьер-министром Пашиняном, отношения с которым у Москвы складываются непросто, Юрий Ушаков сообщил, что такая встреча не планируется, однако «контакт по ходу всех мероприятий нельзя исключать».

Первое в истории участие в саммите Содружества иранского президента Масуда Пезешкиана сделает одной из приоритетных на встречах в Ашхабаде тему широкого регионального сотрудничества на Южном Кавказе.

Перед поездкой на саммит СНГ президент Ирана принял посетившего Тегеран главу МИД Армении Арарата Мирзояна. Как сообщили в Ереване, особое внимание стороны уделили «развитию разблокируемой инфраструктуры и программам взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики».

Еще одним собеседником главы МИД Армении в Тегеране стал его иранский коллега Аббас Аракчи. «Стороны обсудили вопросы строительства второго моста на армяно-иранской границе, скорейшего завершения строительства третьей линии электропередачи, а также вопросы упрощения грузоперевозок между двумя странами»,— заявили в МИД Армении.

Тегеран подтвердил готовность продолжать многостороннее сотрудничество на Южном Кавказе, в том числе в рамках платформы «3+3».

В связи с этим глава МИД Ирана заявил о недопустимости вмешательства в дела региона «нерегиональных третьих сил», дав понять, что в Тегеране выражают озабоченность в связи со сближением Армении с Западом в ущерб ее сотрудничеству с соседями.

Платформа «3+3» была создана в конце 2020 года, после окончания Второй карабахской войны, по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева как региональный механизм продвижения мирной повестки, решения вопросов безопасности и разблокирования транспортных и экономических связей в Закавказье.

Формат «3+3» предусматривает создание объединенных идеей развития региональной интеграции двух «троек» государств — России, Ирана, Турции и Азербайджана, Армении, Грузии (Тбилиси от работы на этой площадке пока воздерживается).

Ереван посетила турецкая делегация во главе с генеральным директором Организации по передаче электроэнергии Мустафой Пусту для обсуждения вопросов восстановления линии электропередачи Гюмри—Карс. Как сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян, на встрече подчеркнули важность объединения энергосистем двух государств. Ранее в этом году в Ереване выдвигали идею соединения в будущем энергетических систем Армении, Азербайджана и Турции.

О необходимости активизации инициированного Анкарой и Баку формата «3+3» для государств Южного Кавказа накануне саммита СНГ в Ашхабаде заявили и в Москве.

В интервью «РИА Новости» директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин указал на то, что ключевые проблемы Южного Кавказа «должны решаться силами самих государств региона и их непосредственных соседей без вмешательства и навязывания рецептов извне». По словам российского дипломата, созданная в 2020 году платформа «3+3» «обладает колоссальным потенциалом для обеспечения стабильности и экономического развития».

«Регион, позиционирующий себя как важное звено в системе евразийских маршрутов, должен озаботиться вопросами обеспечения стабильности и развития. Реализовать это можно через взаимодействие между странами Южного Кавказа и их непосредственными соседями в соответствии с принципом региональной ответственности — решать ключевые проблемы сообща без навязывания рецептов извне»,— заявил Михаил Калугин.

Подробно остановившись на связях с Арменией, в частности на поставках российского газа Еревану, он указал на то, что этим поставкам нет альтернативы.

«Настолько же льготных условий, как сегодня предлагает Россия, Ереван нигде не найдет. Покупать газ придется по рыночной стоимости, что приведет к образованию новых дыр в бюджете. На какие-либо "субсидии" у Брюсселя денег нет — все средства идут на поддержание нацистского режима Зеленского»,— заявил Михаил Калугин.

Российский дипломат также призвал Ереван трезво оценить возможности широко разрекламированного проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP), который по замыслу его инициаторов должен связать основную территорию Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км.

«По проекту "Дороги Трампа" в Сюнике, который во многом копирует то, что было наработано в прошлые годы при содействии России, пока больше вопросов, чем ответов»,— сказал Михаил Калугин. По его словам, до сих пор не обнародованы ключевые целевые показатели TRIPP по срокам строительства, использованию инфраструктуры и перспективному грузопотоку.

Отвечая 6 октября в Брюсселе на вопрос армянских СМИ, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос не стала обещать Еревану доступ к новым механизмам интеграции в ЕС до получения статуса страны-кандидата, лишь заявив: «Мы многое делаем для Армении».

Сергей Строкань