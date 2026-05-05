Россия отменила почти 8,3 тыс. видов на жительство в первом квартале

По итогам первого квартала в России принято почти 8,3 тыс. решений об аннулировании иностранцам видов на жительство. Это на 90% больше показателя годом ранее, приводит «РИА Новости» данные российского Совета безопасности.

Сейчас в России проживает 581 тыс. иностранцев, имеющих вид на жительство. В первом квартале в страну въехало 2,5 млн иностранцев и лиц без гражданства, что на 15% меньше прошлогоднего показателя. Из них около 1,8 млн (72,4%) — граждане стран СНГ, рассказали в Совбезе.

На этой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение сбора за прием в российское гражданство с 4,2 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Госдума намерена рассмотреть инициативу в приоритетном порядке. При этом власти хотят освободить от пошлины за ВНЖ иностранцев-участников СВО.