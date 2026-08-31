Лавров: Россия готова сотрудничать в Арктике со странами СНГ

Россия готова развивать практическое сотрудничество в Арктике с Белоруссией и другими странами СНГ. Об этом глава МИД России Сергей Лавров написал в статье для портала Arctic.ru.

По словам господина Лаврова, Москва также готова к сотрудничеству в Арктике с Бразилией, Индонезией, Ираном и другими странами БРИКС. В тексте статьи министр также упомянул Южную Корею и Сингапур, которые, по его словам, проявляют интерес к совместной работе над арктическими проектами, несмотря на участие в «санкционной кампании коллективного Запада».

«В Арктике Россия стремится к сохранению мира и стабильности, снижению уровня угроз национальной безопасности, созданию благоприятных внешних условий для социально-экономического развития страны»,— написал господин Лавров.

Он добавил, что Москва открыта к взаимодействию со всеми «конструктивно настроенными государствами», готовыми к сотрудничеству.