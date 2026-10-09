Путин пригласил руководителей стран СНГ на неформальный саммит в Петербурге
09.10.2026, 11:14
Президент России Владимир Путин пригласил коллег по Содружеству Независимых Государств (СНГ) на предновогодний неформальный саммит. Он по традиции проводится в Санкт-Петербурге.
«Конечно, по доброй традиции, дорогие друзья, хочу всех вас пригласить в Петербург 21 декабря... Можем поговорить о всех текущих и перспективных вопросах»,— сказал господин Путин на встрече руководителей стран СНГ.
Сегодня в Туркмении открылся саммит Совета глав стран СНГ. Владимир Путин выступил на заседании, которое проходит в узком составе. Позднее запланирована еще одна встреча в расширенном составе. За время двухдневного визита 8–9 октября господин Путин поучаствует в Каспийском экологическом саммите.