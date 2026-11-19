Молдавия вышла из соглашения СНГ о возврате культурных и исторических ценностей
Парламент Молдавии окончательно одобрил выход страны из соглашения СНГ, которое предусматривает возвращение культурных и исторических ценностей государствам их происхождения. О решении сообщил спикер Игорь Гросу на заседании. По его словам, проект поддержали 60 депутатов, передает «РИА Новости».
Документ подписали 14 февраля 1992 года в Минске. Министр культуры Молдавии Дан Суручану ранее объяснял, что соглашение мало применялось на практике и, по его оценке, не отвечает приоритетам страны в защите культурного наследия. Он добавил, что во время подготовки к вступлению в Евросоюз республика укрепила собственное законодательство об охране, выявлении и возврате движимых культурных ценностей.
Молдавия остается участницей СНГ, но с 2022 года не посещает его заседания. В тот же период власти заговорили об отказе от нескольких соглашений Содружества. Президент Майя Санду заявляла, что страна приводит международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и задачами евроинтеграции. Оппозиция выступает против разрыва соглашений.