Документ подписали 14 февраля 1992 года в Минске. Министр культуры Молдавии Дан Суручану ранее объяснял, что соглашение мало применялось на практике и, по его оценке, не отвечает приоритетам страны в защите культурного наследия. Он добавил, что во время подготовки к вступлению в Евросоюз республика укрепила собственное законодательство об охране, выявлении и возврате движимых культурных ценностей.