Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ

Исполком Содружества Независимых Государств (СНГ) получил заявление Молдавии о выходе из ключевых соглашений организации. Об этом сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев. Однако, по его словам, Кишинев хочет сохранить сотрудничество в экономической сфере.

«Процедуру мы запустили. Она продлится целый год. Но также прозвучала заявка от Кишинева, что он желает остаться в экономическом сотрудничестве СНГ»,— отметил господин Лебедев на круглом столе, посвященном 35-летию организации (цитата по ТАСС).

2 апреля парламент страны одобрил денонсацию договоров о создании СНГ и устава Содружества. В законодательном собрании назвали выход из соглашения естественным и неизбежным действием на пути к вступлению в Евросоюз. Молдавия сэкономит около 14 млн руб. ежегодно на платежах в бюджет СНГ, отметили в парламенте.

Молдавия игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС с 2022 года. На данный момент республика денонсировала около 70 соглашений с СНГ в соответствии с подготовкой ко вступлению в Евросоюз.