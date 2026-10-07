Министры стран СНГ приняли заявление о предотвращении гонки вооружений в космосе
07.10.2026, 21:41
Совет министров иностранных дел стран СНГ принял заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом сообщил глава российского дипведомства Сергей Лавров по итогам заседания. Его слова приводит пресс-служба МИД.
В документе отмечается, что страны СНГ исследуют и используют космическое пространство в интересах развития международного сотрудничества и взаимопонимания, поддержания международного мира и безопасности. Также стороны указали на важность принятия мер по предотвращению гонки вооружений.
Одна из предлагаемых мер — проведение переговоров «по заключению многостороннего юридически обязывающего инструмента, который предоставлял бы соответствующие надежные гарантии», уточняет пресс-служба исполнительного комитета СНГ.
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ прошло 7 октября в Национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане. Следующая встреча должна состояться в апреле 2027 года в Бишкеке.