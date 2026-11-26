Лебедев: Иран может стать первым участником нового формата «СНГ плюс»
Иран может стать первым участником нового формата «СНГ плюс», заявил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев. По его словам, вопрос о предоставлении Тегерану такой возможности сейчас рассматривается.
По словам господина Лебедева, идея прозвучала на октябрьском саммите в туркменской туристической зоне «Аваза», где президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил заинтересованность в новом формате. «Этот вопрос вызвал интерес, конечно, у многих в СНГ. И я чувствую, оценки в основном позитивные»,— сказал генсек в интервью ТАСС.
Сергей Лебедев также допустил присоединение к этому формату Монголии и Сербии, хотя и назвал такую возможность гипотетической. «Но почему бы и нет?»,— добавил он.
Лидеры стран Содружества одобрили запуск формата «СНГ плюс» на саммите в Душанбе в октябре 2025 года. Новый формат призван стать площадкой для партнерства стран СНГ с другими государствами, их блоками и международными структурами, которые готовы развивать сотрудничество с Содружеством в сферах взаимного интереса, сообщается на сайте организации.