В СНГ начали работу над юридическими аспектами выхода Молдавии
Первый департамент стран СНГ МИД России сообщил о запуске работы над правовыми аспектами выхода Молдавии из Содружества. Первая встреча прошла 19 июня. В ней участвовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана, исполкома и отраслевых органов СНГ.
«19 июня в Минске состоялось первое заседание экспертов государств СНГ по инвентаризации подписанных в формате Содружества международных договоров и других документов с участием Молдавии»,— сообщили в департаменте (цитата по «РИА Новости»).
На заседании рассмотрели составленные депозитарием списки документов, которые разделили по их юридической сути на договоры и иные акты, а по составу участников — на соглашения исключительно для стран СНГ и открытые для третьих государств.
По информации ведомства, всего рассматривается 448 документов, и сейчас главная цель — понять, какие из них автоматически перестанут работать для Кишинева после его выхода из Содружества, а в каких соглашениях страна сможет продолжить участие.
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Молдавия уведомила исполком о выходе из ключевых соглашений СНГ, но выразила желание остаться в 102 экономических договорах.
Решение Молдавии о выходе из СНГ последовало за её стремлением к интеграции с Евросоюзом, получив статус страны-кандидата на вступление в ЕС летом 2022 года. Кишинёв рассчитывает присоединиться к ЕС к 2030 году и в связи с этим последовательно дистанцируется от России и связанных с ней организаций, таких как СНГ. Власти Молдавии уже с 2022 года игнорируют заседания СНГ и ведут работу по денонсации соглашений, заключенных в его рамках, считая их неактуальными или не соответствующими интересам страны, а также с целью привести национальное законодательство в соответствие с евронормами.
Процесс денонсации соглашений начался ещё в 2023 году, когда Молдавия приступила к выходу из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Правительство страны объявило о намерении расторгнуть множество соглашений, и к концу 2025 года Молдавия денонсировала около 70 таких документов. В апреле 2026 года парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении проект денонсации устава Содружества. Официальные лица Молдавии заявляли, что выход из СНГ является естественным и неизбежным шагом на пути к членству в Евросоюзе, но намерены сохранить участие в экономических соглашениях, которые считают выгодными. Российская сторона, в свою очередь, расценивает выход Молдавии из СНГ как попытку окончательно дистанцироваться от России и считает это решение деструктивным с экономической точки зрения.