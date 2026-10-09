Пезешкиан предложил создать расширенный формат СНГ с участием Ирана
09.10.2026, 16:25
Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил рассмотреть создание формата «СНГ+1» для развития отношений страны с участниками организации. По его словам, в первую очередь сторонам стоит объединить усилия в сфере экономики.
«Наш регион может быть преобразован в сеть для производства, передачи и обмена энергией вместо того, чтобы конкурировать друг с другом, стремясь вытеснить друг друга с энергетического рынка»,— сказал господин Пезешкиан на саммите СНГ в Туркменистане (цитата по Fars). Он считает, что страны могли бы извлечь большую выгоду, если бы начали сотрудничать в сферах нефти, газа, электроэнергии и возобновляемых источников энергии.
«Вместо разделения мы хотим связи; вместо разрушительной конкуренции мы хотим сотрудничества, вместо односторонней зависимости мы хотим взаимосвязи»,— добавил президент Ирана. По его словам, Тегеран рассматривает дипломатию как инструмент управления кризисами, поддержания связи, предотвращения эскалации конфликтов и содействия практическому сотрудничеству.
Вечером 8 октября Масуд Пезешкиан встречался с президентом России Владимиром Путиным. Страны СНГ, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, приветствуют стремление Тегерана к интеграционным объединениям.