Пезешкиан предложил создать расширенный формат СНГ с участием Ирана

«Вместо разделения мы хотим связи; вместо разрушительной конкуренции мы хотим сотрудничества, вместо односторонней зависимости мы хотим взаимосвязи»,— добавил президент Ирана. По его словам, Тегеран рассматривает дипломатию как инструмент управления кризисами, поддержания связи, предотвращения эскалации конфликтов и содействия практическому сотрудничеству.