Глава ФСБ о войне на Ближнем Востоке, терактах Украины и биотерроризме

Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ. Он, в частности, заявил о возросшем риске террористических угроз в СНГ из-за войны в Иране, рассказал о росте присутствия спецслужб стран Евросоюза в Содружестве Независимых Государств и связал развитие ИИ с повышением рисков биотерроризма. Главные заявления руководителя ФСБ — в подборке «Ъ».

О войне на Ближнем Востоке Западные спецслужбы намерены использовать боевиков из Сирии, в том числе выходцев из СНГ, в боевых действиях против Ирана, что приведет к росту террористической угрозы для стран Содружества.

Эскалация конфликта вокруг Ирана грозит дестабилизацией всего исламского мира, что отразится и на безопасности стран СНГ.

Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены в том числе через программные «закладки» в системах видео-мониторинга в Тегеране.

О противодействии Украине ФСБ совместно с КГБ Белоруссии пресекла организованную Украиной попытку ввоза свыше 500 взрывных устройств, предназначенных для совершения терактов в России.

Европа превратила Украину в полигон по испытанию новых видов вооружения, обучения военных систем ИИ, отработки новых форм и методов войны под «чужим флагом».

Украинские спецслужбы используют территории граничащих с РФ государств для заброски в Россию диверсантов и средств террора.

Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия.

Украинские ОПГ включились в производство синтетических наркотиков, часть их прибыли идет на вербовку исполнителей терактов в РФ.

Об опасности ИИ Внедрение странами СНГ западных ИИ-технологий может привести к уязвимости перед кибератакам и создает риски для руководства этих стран.

Имеет смысл подумать о причинах столь живого интереса западников к форсированному внедрению своих цифровых инноваций в стратегически важных отраслях экономики стран СНГ, а тем более — в системах связи и государственного управления.

Прозрачность зарубежных нейросетевых моделей, предполагаемых к использованию в системах принятия решений, не гарантирована. Так же, как и надежность полностью «цифровых» механизмов оперативного управления страной в случае возможного кризиса.

Развитие искусственного интеллекта повышает риски актов биотерроризма.

О спецслужбах ЕС и НАТО Спецслужбы стран Евросоюза наращивают присутствие в странах СНГ под прикрытием гуманитарных проектов в области развития институтов гражданского общества, образования, миграции и экологии.

С позиций НКО спецслужбами ведется мониторинг ситуации на местах, формируется протестный актив, внедряется агентура влияния на разные уровни власти.

Активно продвигаются обменные программы в сфере образования и государственного управления, в целях взращивания нового поколения национальных элит, ориентированных на реализацию западных стратегических установок в ущерб интересам и безопасности стран Содружества.

По имеющимся данным, западное разведсообщество стоит за программами по созданию на пространстве Содружества сети «цифровых» лабораторий, в задачи которых входят сбор и исследование при помощи технологий искусственного интеллекта типовых поведенческих профилей населения, выявление «точек напряжения» в обществе, моделирование социальных реакций на различные внешние факторы, включая действия органов власти.

НАТО продолжает программу создания биооружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке, лаборатории работают и в странах СНГ.