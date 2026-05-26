Глава ФСБ о войне на Ближнем Востоке, терактах Украины и биотерроризме

Бортников: ФСБ вместе с КГБ пресекла ввоз в РФ более 500 взрывных устройств

Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ. Он, в частности, заявил о возросшем риске террористических угроз в СНГ из-за войны в Иране, рассказал о росте присутствия спецслужб стран Евросоюза в Содружестве Независимых Государств и связал развитие ИИ с повышением рисков биотерроризма. Главные заявления руководителя ФСБ — в подборке «Ъ».

Директор ФСБ Александр Бортников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О войне на Ближнем Востоке

  • Западные спецслужбы намерены использовать боевиков из Сирии, в том числе выходцев из СНГ, в боевых действиях против Ирана, что приведет к росту террористической угрозы для стран Содружества.
  • Эскалация конфликта вокруг Ирана грозит дестабилизацией всего исламского мира, что отразится и на безопасности стран СНГ.
  • Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены в том числе через программные «закладки» в системах видео-мониторинга в Тегеране.
Разрушенная школа в иранском Минабе после удара США

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

О противодействии Украине

  • ФСБ совместно с КГБ Белоруссии пресекла организованную Украиной попытку ввоза свыше 500 взрывных устройств, предназначенных для совершения терактов в России.
  • Европа превратила Украину в полигон по испытанию новых видов вооружения, обучения военных систем ИИ, отработки новых форм и методов войны под «чужим флагом».
  • Украинские спецслужбы используют территории граничащих с РФ государств для заброски в Россию диверсантов и средств террора.
  • Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия.
  • Украинские ОПГ включились в производство синтетических наркотиков, часть их прибыли идет на вербовку исполнителей терактов в РФ.

Об опасности ИИ

  • Внедрение странами СНГ западных ИИ-технологий может привести к уязвимости перед кибератакам и создает риски для руководства этих стран.
  • Имеет смысл подумать о причинах столь живого интереса западников к форсированному внедрению своих цифровых инноваций в стратегически важных отраслях экономики стран СНГ, а тем более — в системах связи и государственного управления.
  • Прозрачность зарубежных нейросетевых моделей, предполагаемых к использованию в системах принятия решений, не гарантирована. Так же, как и надежность полностью «цифровых» механизмов оперативного управления страной в случае возможного кризиса.
  • Развитие искусственного интеллекта повышает риски актов биотерроризма.

О спецслужбах ЕС и НАТО

  • Спецслужбы стран Евросоюза наращивают присутствие в странах СНГ под прикрытием гуманитарных проектов в области развития институтов гражданского общества, образования, миграции и экологии.
  • С позиций НКО спецслужбами ведется мониторинг ситуации на местах, формируется протестный актив, внедряется агентура влияния на разные уровни власти.
  • Активно продвигаются обменные программы в сфере образования и государственного управления, в целях взращивания нового поколения национальных элит, ориентированных на реализацию западных стратегических установок в ущерб интересам и безопасности стран Содружества.
  • По имеющимся данным, западное разведсообщество стоит за программами по созданию на пространстве Содружества сети «цифровых» лабораторий, в задачи которых входят сбор и исследование при помощи технологий искусственного интеллекта типовых поведенческих профилей населения, выявление «точек напряжения» в обществе, моделирование социальных реакций на различные внешние факторы, включая действия органов власти.
  • НАТО продолжает программу создания биооружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке, лаборатории работают и в странах СНГ.

О сотрудничестве с Афганистаном

  • Представляется целесообразным совместное предметное взаимодействие с талибами по направлению борьбы с наркотрафиком.
  • Афганские наркоторговцы переключаются на производство «синтетики».
  • Фактически речь идет о формировании «пояса» наркопроизводства Юго-Восточная Азия — Афганистан — Иран.
  • Необходимости развивать контакты по линии антитеррора с афганскими коллегами на фоне вербовки афганским «филиалом» запрещенной в России террористической организации ИГИЛ «Вилаята Хорасан» (ИГВХ) «при активной поддержке спецслужб Великобритании» боевиков из числа граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, а также трудовых мигрантов в России.

