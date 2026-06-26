Сенатор на ПМЮФ призвал ускорить принятие закона о трансграничном банкротстве

Страны СНГ должны активизировать принятие модельного закона о трансграничном банкротстве. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил первый зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству Николай Владимиров.

«Я уверен, что мы по странам СНГ должны прийти уже к финишу и принять этот закон, поскольку это действительно выгодно всем участникам экономического оборота, государствам прежде всего, поэтому постараемся ускорить этот процесс»,— отметил господин Владимиров.

Анастасия Хрулева, отвечающая в управлении принудительного взыскания и банкротства Сбербанка за международные проекты, подчеркнула на той же сессии, что «в трансграничном банкротстве ничего не возможно без сотрудничества, без того, что стороны договорятся о том, как они будут реализовывать свои права». В качестве примера госпожа Хрулева привела банкротство Lehman Brothers (650 юрлиц в 16 юрисдикциях), где управляемость обеспечили многосторонний протокол (Cross-Border Insolvency Protocol) и единая дата фиксации обязательств (Global Close Date), позволившие кредиторам вернуть до 100% долга с процентами.

Спикеры отметили, что в условиях геополитической напряженности договоренности могут достигаться в том числе между самими арбитражными управляющими и утверждаться судами. Заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса НИУ ВШЭ Елена Мохова полагает, что подобные «соглашения о координации производств» (по банкротным делам в разных странах) могут существовать в российском праве как рамочная возможность. «Если государства предпринимают различные недружественные действия, то интерес частных лиц может быть защищен в рамках соглашений, которые заключаются на уровень ниже»,— пояснила она.

Ян Назаренко, Санкт-Петербург