Сенатор на ПМЮФ призвал ускорить принятие закона о трансграничном банкротстве
Страны СНГ должны активизировать принятие модельного закона о трансграничном банкротстве. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил первый зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству Николай Владимиров.
«Я уверен, что мы по странам СНГ должны прийти уже к финишу и принять этот закон, поскольку это действительно выгодно всем участникам экономического оборота, государствам прежде всего, поэтому постараемся ускорить этот процесс»,— отметил господин Владимиров.
Анастасия Хрулева, отвечающая в управлении принудительного взыскания и банкротства Сбербанка за международные проекты, подчеркнула на той же сессии, что «в трансграничном банкротстве ничего не возможно без сотрудничества, без того, что стороны договорятся о том, как они будут реализовывать свои права». В качестве примера госпожа Хрулева привела банкротство Lehman Brothers (650 юрлиц в 16 юрисдикциях), где управляемость обеспечили многосторонний протокол (Cross-Border Insolvency Protocol) и единая дата фиксации обязательств (Global Close Date), позволившие кредиторам вернуть до 100% долга с процентами.
Спикеры отметили, что в условиях геополитической напряженности договоренности могут достигаться в том числе между самими арбитражными управляющими и утверждаться судами. Заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса НИУ ВШЭ Елена Мохова полагает, что подобные «соглашения о координации производств» (по банкротным делам в разных странах) могут существовать в российском праве как рамочная возможность. «Если государства предпринимают различные недружественные действия, то интерес частных лиц может быть защищен в рамках соглашений, которые заключаются на уровень ниже»,— пояснила она.
В 2024 году Верховный суд РФ принял определение по делу Westwalk, которое позволило запускать процедуру банкротства иностранных компаний в России при наличии тесной связи с РФ. Это стало «новой главой» в законодательстве о банкротстве, поскольку поправки, регулирующие эту сферу, долгое время не принимались. После этого решения суды рассмотрели сотни заявлений о несостоятельности зарубежных компаний, при этом ФНС РФ активно использует этот механизм для взыскания налоговых долгов. Чаще всего банкротятся компании с Кипра, но также встречаются фирмы из других стран, включая Бельгию, Германию и Люксембург.
Проект международного соглашения о трансграничном банкротстве, разработанный Минэкономики для стран СНГ, должен восполнить пробелы в национальных законодательствах, создавая условия для экономического сближения и интеграции. Необходимость в таком регулировании стала особенно острой из-за геополитических обострений и санкций, которые привели к росту числа компаний, зарегистрированных в одной стране, но ведущих деятельность или имеющих активы в другой. Это соглашение позволит администрировать банкротство граждан и организаций, даже если их основные интересы находятся в другой стране СНГ, и координировать действия по реализации имущества должников.
Однако текущие реалии, связанные с европейскими и американскими санкциями, затрудняют проведение платежей из России, что усложняет многие трансграничные процессы. Несмотря на очевидную потребность, международные договоры России, полноценно регулирующие трансграничное банкротство, отсутствуют, а типовые законы ЮНСИТРАЛ до сих пор не имплементированы. Важно отметить, что согласование и подписание такого сложного международного договора может занять продолжительное время.