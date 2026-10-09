Лидеры стран СНГ приняли заявление к 35-летию организации

Страны СНГ также намерены повышать уровень экономической безопасности за счет развития финансового, энергетического, транспортного и промышленного секторов. Стороны подтвердили готовность наращивать координацию на внешних границах и совместно противодействовать международному терроризму, киберпреступности и коррупции.