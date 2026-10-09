Лидеры стран СНГ приняли заявление к 35-летию организации
09.10.2026, 13:31
На саммите в Туркменистане главы государств СНГ приняли совместное заявление, посвященное 35-летию образования организации. В документе дана оценка ситуации в мировой политике и экономике, а также намечены направления дальнейшего сотрудничества внутри СНГ.
Приоритеты экономического сотрудничества перечислены в Стратегии развития СНГ до 2030 года. Участники намерены укреплять зону свободной торговли, стимулировать промышленную кооперацию и продвигать совместную продукцию на рынки третьих стран.
Страны СНГ также намерены повышать уровень экономической безопасности за счет развития финансового, энергетического, транспортного и промышленного секторов. Стороны подтвердили готовность наращивать координацию на внешних границах и совместно противодействовать международному терроризму, киберпреступности и коррупции.
В саммите СНГ принял участие в том числе президент России Владимир Путин, который находится в Туркменистане с двухдневным визитом. С 1 января 2027 года председательство в СНГ перейдет к Узбекистану. Следующий саммит СНГ пройдет в узбекистанской Бухаре 8-9 октября 2027 года.