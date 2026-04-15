Молдавия выйдет из СНГ через год

Молдавия официально объявила о выходе из Содружества независимых государств (СНГ). Членство страны в объединении должно завершиться через год, заявил вице-премьер, глава молдавского МИДа Михай Попшой.

«После подписания решений о денонсации соглашений 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении»,— указал господин Попшой (цитата по «РИА Новости»).

Молдавия уже четыре года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС. К концу 2025 года страна денонсировала около 70 подписанных внутри содружества соглашений и теперь готовится ко вступлению в Евросоюз. 2 апреля парламент Молдавии в окончательном чтении одобрил проект выхода из устава СНГ.