Председательство в СНГ в 2027 году перейдет к Узбекистану
09.10.2026, 11:17
Узбекистан станет следующим председателем СНГ с 1 января 2027 года. Об этом сообщил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании Совета глав государств СНГ.
Президент России Владимир Путин пожелал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву удачи. «Узбекистанские друзья могут рассчитывать на всяческое содействие со стороны России»,— добавил российский президент, который 8-9 октября находится в Туркменистане с рабочим визитом.
«Мы будем поддерживать работу органов СНГ и усилим наши страны по противодействию общим угрозам. Речь идет о терроризме, экстремизме, киберпреступности»,— сказал Шавкат Мирзиёев в выступлении.
В 2026 году в СНГ председательствует Туркменистан. Следующий саммит СНГ пройдет в узбекистанской Бухаре 8-9 октября 2027 года, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.