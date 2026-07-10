Селлеры устраивают «переезд»

Российские селлеры переезжают на зарубежные маркетплейсы. Чаще всего продавцы выходят на казахский Kaspi, дубайский Noon и европейский Joom, а также интересуются глобальными Amazon и eBaу. Так, например, на узбекском маркетплейсе Uzum оборот российских брендов с начала года вырос в полтора раза, пишет Shopper’s. Всего на платформе работают больше 500 брендов из РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Искать новые платформы для продаж селлеров вынуждают условия отечественных платформ, пояснил основатель сервиса аналитики продаж JVO Алексей Егоров:

«Причины — именно комиссии. Как только маркетплейсы говорят, что завтра будет повышение, как это случилось 7 июля, продавцы начинают собирать вещички и ищут пути выхода на Uzum и остальные площадки. Если говорить про него, а также про казахский Kaspi, то сейчас там появляются и новички, и крупные бренды. Потому что сейчас там условия, как на Wildberries четыре года назад. Что касается европейских площадок, то это вариант исключительно для серьезных игроков, потому что в этом случае колоссально вырастает логистика. Это нужно исключительно для того, чтобы увеличить оборот продаж.

Если говорить про китайские платформы, то для начала потребуются огромные инвестиции в инфлюенс-маркетинг. Там это основа основ.

То есть не столько e-com-ориентированный подход, как в России, сколько именно знание бренда, продукта через инфлюенсеров. Там человек продает человеку. Это очень дорого, потому что очень высока конкуренция среди компаний. Так что если речь про иностранного игрока, то нужно закладывать очень большой капитал и покрыть нужно очень много. Это все-таки не о повышении прибыли, а именно о масштабировании.

При этом на Uzum, Kaspi может выходить любой товар, кроме одежды. Все-таки там есть свои локальные продавцы, которые в любом случае будут цены держать ниже. Продукция там отшивается и там же продается. Поэтому туда с одеждой мало кто идет. Но если мы говорим про сегменты бьюти, товаров для дома, техники, то всем это интересно».

На маркетплейсе Uzum оборот российских брендов превысил $0,5 млрд. Туда вышли, например, fashion-ритейлеры «Спортмастер» и «Вотоня», продавец мебели «Фабрика снов», производители косметики The Act и Mixit. Селлеры говорят, что порой сталкиваются на зарубежных площадках с неожиданными трудностями. Например, бренду Openface на маркетплейсе MenaHub, который работает в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ, пришлось изменить нейминг, рассказала соосновательница компании Наталья Мартынова:

«Можно выделить два уровня сложностей. Первый — процессный. Очевидно, что каждая страна имеет свои особенности сертификации, требования к оформлению этикеток и заведению кодов, свои истории про испытания, которые нужны для того, чтобы вывести косметику на рынок. Преодоление их — это отдельный тип трудностей, но в целом они решаемы.

Наиболее сложно настроить маркетинг. Здесь очень важно развивать свою насмотренность, изучать рынок и буквально щупать его своими руками, то есть быть подписанными на блогеров, читать СМИ и вообще понимать культурный контекст. Бесспорно, в государствах ближайшего зарубежья это сделать намного проще. Это по большому счету рынки, с которыми мы как страна разделяем общую историю, где русский язык все равно один из рабочих.

Если говорить о других рынках, например, MENA, то здесь нужно проводить прямо серьезное исследование. В частности, название нашего бренда — Openface — не лучший вариант для исламской страны. Так что мы были вынуждены зарегистрировать суббренд Open Care, чтобы как раз выходить на эти рынки».

По оценкам аналитиков, у российских маркетплейсов есть около четырех лет, чтобы закрепиться на азиатских площадках. Постепенно и они введут удушающие комиссии.

Светлана Белова