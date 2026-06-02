Страсти по референдуму

Россия со 2 июня вводит запрет на ввоз некоторых продуктов из Армении. Под ограничения попали абрикосы, персики, слива, вишня и черешня. Кроме того, Россельхознадзор запрещает импорт рыбы. Ранее под эмбарго оказались цветы, овощи, фрукты, минеральная вода, а также вино и коньяк. Отдельно Москва грозится разорвать соглашение с Ереваном о поставках газа по льготным ценам, если Армения выберет отношения с ЕС вместо ЕАЭС. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о том, есть ли шанс вывести из кризиса российско- армянские отношения.

На первый взгляд может показаться, что российско-армянские отношения развиваются по до боли знакомому сценарию, по которому начинал раскручиваться конфликт между Москвой и Киевом в конце 2013 года. Тогда Украина тоже оказалась перед жестким выбором — либо сближение с Евросоюзом, либо Таможенный союз с Россией. К чему это привело, все знают.

Есть ли опасность, что и конфронтация между Москвой и Ереваном со временем зайдет столь же далеко? К счастью, несмотря на радикальные высказывания, порой звучащие на отечественных телеканалах, подобный вариант практически исключен. В том числе потому, что из украинской трагедии все ответственные политики должны были извлечь уроки и не допустить ее повторения в будущем в каком бы то ни было виде.

В том, что касается отношений между РФ и Арменией, стоит обратить внимание на один момент. Несмотря на предвыборный накал и все страсти, кипящие вокруг сближения республики с Евросоюзом, общение лидеров двух стран проходит предельно корректно и вежливо. Отвечая на вопросы журналистов после саммита ЕАЭС в Астане, Владимир Путин старался не допускать никаких личных выпадов в адрес Никола Пашиняна, а уже после возвращения в Москву созвонился с ним, поздравив с днем рождения. В свою очередь, Пашинян поблагодарил российского президента за «взвешенную позицию по ряду вопросов, вызывающих разногласия, дружеский тон и поддержку».

Что это за «вопросы, вызывающие разногласия», политик не стал уточнять, но в тот же день в другом заявлении фактически отверг предложение Путина как можно быстрее провести референдум, на котором граждане Армении могли бы сделать выбор между ЕАЭС и Евросоюзом, а, по сути, — между Москвой и Брюсселем.

Армянский премьер никуда не спешит. Его тактика сводится к тому, чтобы максимально оттянуть расставание с ЕАЭС, изменение таможенных правил и тарифов на российский газ. Ведь процесс вступления в Евросоюз долгий и мучительный, у некоторых стран он занимал не один десяток лет. В течение этого переходного периода можно было бы получать все выгоды от пребывания в альтернативном союзе, а выйти из него в самый последний момент, когда появится конкретная дата принятия в ЕС.

Для Еревана этот вариант удобный и беспроигрышный. Но в Москве никаких льгот нелояльному союзнику, похоже, решили не предоставлять.

Четкий выбор — Евросоюз или ЕАЭС — армянам предлагают сделать безотлагательно, на референдуме, подразумевая, что в случае неблагоприятного для ЕАЭС исхода никакого снисхождения не будет. Еревану этот подход может показаться слишком жестким. Но с точки зрения международного права он вполне оправдан. А с учетом реалий последних лет, если сравнивать с манерой поведения администрации Трампа, можно вообще сказать, что Москва действует мягко и деликатно. Американский президент в аналогичном случае вообще бы не церемонился и ввел против коварного перебежчика 200-процентные пошлины. И это в лучшем случае.

Что касается Владимира Путина, то он, во всяком случае, на словах выступает за «мягкий, интеллигентный и взаимовыгодный развод», если уж армянский народ окончательно решит идти в сторону Европы. Впрочем, в Москве надеются на прагматизм армян, их умение считать свою выгоду и потенциальные потери. Поэтому вопрос о Евросоюзе и ЕАЭС и предлагают отделить от парламентских выборов 7 июня, на которых партия Пашиняна, скорее всего, одержит победу.

В армянской внутренней политике сейчас доминируют другие вопросы и другие сюжеты. Здесь и тема войны и мира, и сложнейший выбор между жаждой реванша и необходимостью смириться с поражением, и нелюбовь многих в республике к противостоящему Пашиняну «карабахскому клану». Именно исходя из своего отношения к этим вопросам и будут выбирать 7 июня между Пашиняном и его противниками.

А вот референдум — это совсем другое. Фактически он будет об отношениях с Россией.

Учитывая, что за многовековую историю российско-армянских отношений их мало что омрачало, и что в стране, в отличие от Украины, нет своей Галичины, навязывающей обществу свою идеологию и свое отторжение России, есть шанс, что исход этого референдума может оказаться не столь однозначным, как результат предстоящих выборов.

Ну а если нет, если армянские избиратели и на референдуме поддержат нынешний курс Никола Пашиняна, если он этот курс не скорректирует, тогда и можно будет приступать к разводу, имея в виду, что развод этот должен быть «мягким и интеллигентным», в первую очередь экономическим. Но не ментальным, не эмоционально-истеричным, когда под влиянием сиюминутных обид перечеркиваются все исторические, культурные, человеческие связи. С Украиной нам всего этого хватило с головой, и повторять не хотелось бы ни с кем и никогда.

Максим Юсин