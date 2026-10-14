Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №191

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Мир

Белоусов прибыл в Киргизию для участия в Совете министров обороны стран СНГ

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ата в Киргизии. Он поучаствует в заседании Совета министров обороны стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Купить фото
На мероприятии должны также присутствовать делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители секретариата Совета министров обороны СНГ.
«В ходе работы планируется рассмотреть актуальные вопросы развития военного сотрудничества в СНГ, а также согласовать совместные мероприятия вооруженных сил стран содружества на 2027 год»,— указано в сообщении. Кроме того, у Андрея Белоусова запланированы двусторонние встречи с главами делегаций иностранных военных ведомств. Министр также посетит российские военные объекты в Киргизии.
СНГ
Минобороны
Андрей Белоусов
Киргизия