Белоусов прибыл в Киргизию для участия в Совете министров обороны стран СНГ
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ата в Киргизии. Он поучаствует в заседании Совета министров обороны стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
На мероприятии должны также присутствовать делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители секретариата Совета министров обороны СНГ.
«В ходе работы планируется рассмотреть актуальные вопросы развития военного сотрудничества в СНГ, а также согласовать совместные мероприятия вооруженных сил стран содружества на 2027 год»,— указано в сообщении. Кроме того, у Андрея Белоусова запланированы двусторонние встречи с главами делегаций иностранных военных ведомств. Министр также посетит российские военные объекты в Киргизии.