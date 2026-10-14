Белоусов прибыл в Киргизию для участия в Совете министров обороны стран СНГ

«В ходе работы планируется рассмотреть актуальные вопросы развития военного сотрудничества в СНГ, а также согласовать совместные мероприятия вооруженных сил стран содружества на 2027 год»,— указано в сообщении. Кроме того, у Андрея Белоусова запланированы двусторонние встречи с главами делегаций иностранных военных ведомств. Министр также посетит российские военные объекты в Киргизии.