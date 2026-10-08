Песков: страны СНГ уже убедились в пользе этого объединения

По итогам встречи планируется подписать несколько документов, отметил Дмитрий Песков. Одной из главных тем станет сотрудничество с Ираном и Турцией. Также запланировано обсуждение резолюции о сотрудничестве СНГ и Организации Объединенных Наций. После завершения саммита страны-участницы проведут еще одну встречу, где рассмотрят проблему стремительного обмеления Каспийского моря.