Песков: страны СНГ уже убедились в пользе этого объединения
08.10.2026, 14:44
Страны, вступившие в Содружество Независимых Государств (СНГ), уже убедились в его необходимости и пользе. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сам по себе формат СНГ на протяжении не одного десятилетия уже доказал свою выгодность. Кроме того, формат СНГ стал почвой для вызревания более продвинутых форм интеграции, что тоже очень важно»,— заявил господин Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Саммит стран СНГ, приуроченный к 35-летию организации, пройдет с 8 по 9 октября в Туркмении. В мероприятии поучаствуют президенты России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Впервые в истории объединения к ним присоединится и президент Ирана.
По итогам встречи планируется подписать несколько документов, отметил Дмитрий Песков. Одной из главных тем станет сотрудничество с Ираном и Турцией. Также запланировано обсуждение резолюции о сотрудничестве СНГ и Организации Объединенных Наций. После завершения саммита страны-участницы проведут еще одну встречу, где рассмотрят проблему стремительного обмеления Каспийского моря.