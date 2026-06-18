Внеочередная встреча постпредов СНГ пройдет после удара по автобусу под Брянском

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инцидент с атакой БПЛА на автобус в Брянской области – не единичный случай. Регион регулярно подвергается атакам беспилотников со стороны Украины. В Брянской области действует режим КТО и режим ЧС, а воздушные налёты приводили к повреждениям инфраструктуры, зданий и гибели мирных жителей. Так, в разные периоды были зафиксированы атаки на энергетические объекты, промышленные предприятия и гражданские автомобили, в результате которых страдали сотрудники энергокомпаний, мирные жители и дети.

За время конфликта зафиксированы случаи, когда при атаках страдали несколько человек, включая женщин и детей. Так, в июне 2025 года в Брянске пострадали четыре человека при атаке БПЛА, в августе того же года под удар попали женщина с ребенком, а в мае 2025 года четверо мирных жителей получили осколочные ранения. Также известны случаи гибели мирных жителей, например, в апреле 2025 года в Брянске, и тяжело пострадавших, которые впоследствии скончались, как это было в июле 2025 года.

Российские регионы, и в частности Брянская область, регулярно сталкиваются с атаками беспилотников. Согласно данным Минобороны, в одном из случаев силы ПВО сбили 37 БПЛА над Россией, другие атаки включали десятки беспилотников над различными областями, включая Брянскую. В одном из инцидентов в июне 2025 года над Брянской областью было сбито 58 беспилотников, а в другом — 4 дрона. Такие инциденты подчеркивают систематический характер угроз, с которыми сталкивается регион.