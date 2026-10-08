Путин прилетел в Туркменистан

Президент России Владимир Путин прибыл в Туркменистан с двухдневным рабочим визитом. Он примет участие в заседании Совета глав стран СНГ и в Каспийском экологическом саммите. У него также запланированы двусторонние встречи, в том числе с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.