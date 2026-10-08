Путин прилетел в Туркменистан
08.10.2026, 17:41
Президент России Владимир Путин прибыл в Туркменистан с двухдневным рабочим визитом. Он примет участие в заседании Совета глав стран СНГ и в Каспийском экологическом саммите. У него также запланированы двусторонние встречи, в том числе с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Встреча с Сердаром Бердымухамедовым пройдет 8 октября, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. На следующий день Владимир Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Они обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы двустороннего сотрудничества.
Участие в Каспийском экологическом саммите примут все лидеры стран «каспийской пятерки»: России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана. Одной из тем мероприятия станет вопрос сотрудничества прибрежных стран в природоохранной сфере и обмеление Каспия.