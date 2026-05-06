Мигрантов развезут по адресам

В рамках эксперимента по оргнабору в РФ в 2027-2030 годах прибудут свыше 1,7 млн иностранных работников, предполагает российское МВД. Две трети из них, как ожидается, приедет из стран СНГ, у которых безвизовый режим с Россией. Проект должен принести бюджету 13,6 млрд руб. Объем расходов для запуска необходимой для этого информсистемы проекта пока неизвестен — по замыслу МВД, их должен взять на себя еще не определенный коммерческий партнер.

В 2027–2030 годах МВД запустит в РФ пилотный проект по апробации механизма целевого набора иностранных работников. 6 мая ведомство опубликовало пакет из четырех законопроектов — о проведении эксперимента, а также о внесении изменений в Трудовой, Налоговый и Бюджетный кодексы.

Запуск эксперимента обусловлен новой Концепцией государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 годы. Если прежняя версия документа предлагала постепенную либерализацию условий въезда в РФ трудовых мигрантов, то новая, напротив, их ужесточает.

Трудовая миграция рассматривается исключительно как временный способ исполнить запрос рынка, не предполагая долгосрочную интеграцию приезжающих в жизнь страны.

Механизм оргнабора подходит для этой цели лучше, чем существующая сейчас система выдачи патентов и разрешительных документов на привлечение и на работу иностранных граждан в РФ.

Оргнабор будет работать по реестровой модели (запись в реестре вместо выдачи бумажного документа) — для этого МВД до конца 2026 года запустит новую информсистему. Расходы на ее создание должен будет взять на себя коммерческий оператор, который впоследствии безвозмездно передаст ее государству в обмен на право обрабатывать госпошлины участников пилота. Работодатели смогут подавать заявки, чтобы их включили в систему, и после этого МВД организует для них подбор работников. Компании должны будут предоставить доказательства того, что они смогут обеспечить приехавших жильем и медпомощью на весь срок работы. Работники, в свою очередь, должны будут встать на учет и получить идентификационную карту на трехлетний срок. Также им нужно будет пройти ряд медицинских освидетельствований, включая геномную регистрацию, для чего МВД создаст в РФ несколько миграционных хабов — оттуда кадры будут распределять по работодателям, подавшим заявки.

Российские компании в рамках оргнабора смогут заключать с иностранцами только срочные трудовые договоры. МВД дополняет перечень документов, которые компании могут требовать от соискателей при выходе на работу, еще и идентификационной картой. В Налоговом же кодексе предлагается зафиксировать, что иностранные работники будут платить налог на доходы в виде фиксированных авансовых платежей — через юрлицо работодателя или самостоятельно при найме у физлица. Базовый платеж составит 1,2 тыс. руб. в месяц — возможна и индексация через региональные коэффициенты.

Для того чтобы покрыть расходы на администрирование пилотного проекта, МВД предлагает ввести госпошлины за внесение информации в электронные реестры. Например, для работодателей-юрлиц и ИП пошлина за включение в реестр составит 15 тыс. руб., для физлиц — 1 тыс. руб. Во столько же обойдется и внесение информации об иностранных работниках.

Как следует из финансово-экономического обоснования к проектам, доходы бюджета от пилотного проекта составят 13,6 млрд руб.

Сумма посчитана исходя из расчитанной МВД предполагаемой численности работников, которые прибудут в Россию в рамках эксперимента,— в общей сложности 1,7 млн человек. Большая часть (1,2 млн) — жители стран СНГ. Также это граждане стран ЕАЭС (отчасти пересекающаяся с СНГ категория, 450 тыс. человек) и «визовых» государств (132 тыс. человек).

Как отмечает научный сотрудник центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ Президентской академии Юлия Флоринская, смысл в оргнаборе есть, если это лишь один из путей попадания иностранных работников на рынок труда РФ. По ее словам, мера удобна только крупным работодателям — для мелких и средних предпочтительнее формат свободного доступа иностранцев на рынок труда. Независимый эксперт в сфере миграции Вадим Коженов отмечает, что пока неясно, какая именно коммерческая структура будет готова участвовать в этом проекте. Объем расходов на создание необходимой информсистемы, по его оценке, составит свыше 200 млрд руб.

Анастасия Мануйлова