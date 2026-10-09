Путин прибыл на саммит СНГ в Туркмении
09.10.2026, 08:36
Президент России Владимир Путин прибыл на саммит Совета глав государств СНГ. Мероприятие проходит в Национальной туристической зоне «Аваза» в Туркмении.
Саммит начался с церемонии приветствия президентом республики Сердаром Бердымухамедовым глав делегаций государств СНГ и президента Ирана Масуда Пезешкиана. Главы государств сфотографируются, после чего пойдут на заседание сначала в узком, затем в расширенном составе.
В переговорах в узком составе поучаствуют руководители стран Содружества и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В расширенном составе впервые поприсутствует господин Пезешкиан.
Во время саммита также планируется принять Заявление глав государств в связи с 35-летием образования СНГ, обсудить и одобрить несколько документов в области безопасности и охраны правопорядка. Кроме того, Узбекистану передадут председательские функции в СНГ в 2027 году.