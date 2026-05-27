«Развязка совсем скоро»
Дмитрий Дризе — о последствиях выборов в Армении
Прозападный курс может дорого обойтись. Россия не исключает как минимум отмену льготных условий поставок в Армению природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. По данным “Ъ”, такой сигнал содержится в письме министра энергетики Сергея Цивилева армянским коллегам. Тем временем правительство Никола Пашиняна фактически получило поддержку от США. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Армению ждут драматичные выборы.
Марко Рубио совершил беспрецедентный по своей продолжительности официальный визит в Армению. Высокий гость пребывал в республике около часа и даже не стал покидать международный аэропорт Еревана. Однако результат получился вполне осязаемый. Главное — США и Армения фактически дали старт «Мосту Трампа». Транспортный коридор свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию. Управлять им будет совместная компания. Доля Вашингтона — 74%, Еревана — 26%.
Второй важный момент: госсекретарь фактически поддержал правительство Никола Пашиняна, объявил его мужественным и преданным делу реформ, а также верным западному курсу.
Подобные заявления можно считать фактической поддержкой действующей в стране власти перед выборами 7 июня. На таком фоне в Астане открывается саммит Евразийского экономического союза. Премьер Пашинян от участия отказался, сославшись на предвыборную кампанию. В Кремле высказывают по этому поводу откровенное недовольство, посчитав это демаршем.
Отношения Еревана и Москвы, как известно, сейчас переживают не лучший период. Пашиняну предлагают определяться, с кем страна: с Западом, который далеко, или с Россией, которая близко. Если первое, придется, скажем мягко, немножко затянуть пояса. Во втором случае республике обещаны дешевый газ, ее гражданам — работа в РФ, ну и иные выгоды интеграции.
Впрочем, и Запад тоже может подставить плечо, если захочет, конечно. И не только он. Турция вполне может помочь, да и Азербайджан тоже — это ресурсная держава с запасами природного газа. Правда, в случае Баку говорить об этом можно только после достижения окончательного мира. С победой Пашиняна на выборах, наверное, он станет ближе.
Так что вокруг Армении разворачивается серьезная интрига, развязка уже совсем скоро. Но в целом ситуация развивается не лучшим образом. Мир все больше разделяется, распадается на блоки: или с нами, или против нас, или с Западом, или строим многополярный мир. Раньше еще можно было как-то сочетать одно с другим, сейчас же третьего не дано. Постсоветское пространство, к великому сожалению, также не стало исключением. Здесь тоже происходят серьезные раздоры.