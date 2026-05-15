90% нелегальных БАДов продается на маркетплейсах

Почти 90% биологически активных добавок (БАД), поступающих на российский рынок по серым поставкам, продаются на маркетплейсах, следует из предоставленных “Ъ” данных СРО «Союз производителей БАД к пище». Роскачество обнаружило на маркетплейсах в рамках недавнего масштабного мониторинга более 400 товаров, в составе которых были запрещенные для использования в биодобавках вещества, такие как ашваганда (обладает нефротоксичным эффектом), эфедра (входит в перечень сильнодействующих наркотических и психотропных растений), кава-кава (за реализацию в РФ предусмотрена уголовная ответственность).

«В традиционной фармрознице ситуация иная, так как аптечные сети не хотят получить огромные суммы в виде доначисления таможенных пошлин и избегают реализации поступившего по серым каналам импорта»,— говорит гендиректор «Мьюз Медиа», эксклюзивного дистрибутора в РФ бренда NOW Foods, Александр Черниченко. Бизнес офлайн-фармритейлеров жестко регламентирован и постоянно проверяется надзорными органами, подтверждает гендиректор Solgar (производитель БАДов) в России и СНГ Хакан Эртюрк.

Однако за продажу БАДов без всей необходимой документации маркетплейсы ответственности не несут. Хотя, как заявили “Ъ” в Ozon, карточки БАДов до публикации на витрине автоматически сверяются с реестром Роспотребнадзора и системой «Честный знак». Алгоритмы анализируют описание, свойства товара и ключевые слова, после чего подозрительные карточки отправляются на дополнительную проверку, добавляют в компании. В Wildberries говорят, что тоже проводят такую проверку.

